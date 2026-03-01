Иранские обстрелы парализовали мировую авиацию и остановили работу аэропорта Дубая

$43.210.00
51.020.00
ukenru
01:50 • 10073 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
00:05 • 16833 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 33656 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 42146 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 52768 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 44391 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 48307 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 50229 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 56311 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 50032 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.4м/с
72%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иранский режим снова демонстрирует преступную политику насилия, террора и агрессии - Сибига28 февраля, 19:40 • 9626 просмотра
Есть признаки того, что Хаменеи больше нет - Нетаньяху28 февраля, 19:53 • 9266 просмотра
Посол Израиля в Вашингтоне подтвердил смерть аятоллы Хаменеи - Axios28 февраля, 20:17 • 10291 просмотра
Каллас собирает европейских глав МИД на внеочередное заседание из-за Ирана28 февраля, 20:25 • 5602 просмотра
Иранская баллистическая ракета попала в Тель-Авив, причинив значительные разрушения и ранения людей28 февраля, 21:37 • 6742 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 47585 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 51669 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 43629 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 47511 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 48464 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Масуд Пезешкиан
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
Украина
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 26017 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 25610 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 25193 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 25227 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 29272 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Дипломатка
Шахед-136

Иранские обстрелы парализовали мировую авиацию и остановили работу аэропорта Дубая

Киев • УНН

 • 1504 просмотра

Международный аэропорт Дубая прекратил работу после предполагаемого воздушного удара, отменено более 90% вылетов. Более 2300 рейсов отменены за сутки, Emirates и FlyDubai пострадали больше всего.

Иранские обстрелы парализовали мировую авиацию и остановили работу аэропорта Дубая

Массированная эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к беспрецедентному коллапсу в авиационной отрасли, вынудив тысячи рейсов изменить расписание или быть отмененными. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Международный аэропорт Дубая, являющийся самым загруженным узлом мира, фактически прекратил работу после предполагаемого воздушного удара, что привело к отмене более 90% всех вылетов. Поскольку регион выполняет роль ключевого глобального связующего звена, сотни тысяч пассажиров оказались в затруднительном положении, а мировые авиаперевозчики несут колоссальные убытки из-за полного приостановления полетов в стратегически важном небе.

Масштабная отмена рейсов ведущими авиакомпаниями региона

Согласно последним данным сервиса FlightAware, за прошедшие сутки в регионе было отменено более 2300 рейсов, охватывающих направления от Бахрейна до Тель-Авива. Больше всего пострадали гиганты рынка: авиакомпания Emirates была вынуждена отменить 87% своих запланированных полетов, а лоукостер FlyDubai – 89%.

Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times28.02.26, 14:56 • 42161 просмотр

Значительные сбои также зафиксированы в работе Etihad, Gulf Air и Qatar Airways, где уровень отмен колеблется от 36% до 79%, что фактически перерезало основные воздушные артерии, соединяющие Запад с Востоком через хабы в Дохе и Абу-Даби.

Глобальные последствия и неопределенность сроков возобновления полетов

Кризис быстро вышел за пределы Ближнего Востока, затронув авиационное пространство Азии – в частности, в Индии было отменено более 850 рейсов за два дня. Представители Qatar Airways и Emirates заявили, что операции приостановлены до дальнейшего уведомления, поскольку военные действия и риск новых ударов делают невозможным безопасную перевозку пассажиров.

Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана01.03.26, 02:05 • 16852 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Bloomberg L.P.
Дубай
Абу-Даби
Индия
Азия