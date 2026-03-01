Иранские обстрелы парализовали мировую авиацию и остановили работу аэропорта Дубая

Массированная эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к беспрецедентному коллапсу в авиационной отрасли, вынудив тысячи рейсов изменить расписание или быть отмененными. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Международный аэропорт Дубая, являющийся самым загруженным узлом мира, фактически прекратил работу после предполагаемого воздушного удара, что привело к отмене более 90% всех вылетов. Поскольку регион выполняет роль ключевого глобального связующего звена, сотни тысяч пассажиров оказались в затруднительном положении, а мировые авиаперевозчики несут колоссальные убытки из-за полного приостановления полетов в стратегически важном небе.

Масштабная отмена рейсов ведущими авиакомпаниями региона

Согласно последним данным сервиса FlightAware, за прошедшие сутки в регионе было отменено более 2300 рейсов, охватывающих направления от Бахрейна до Тель-Авива. Больше всего пострадали гиганты рынка: авиакомпания Emirates была вынуждена отменить 87% своих запланированных полетов, а лоукостер FlyDubai – 89%.

Значительные сбои также зафиксированы в работе Etihad, Gulf Air и Qatar Airways, где уровень отмен колеблется от 36% до 79%, что фактически перерезало основные воздушные артерии, соединяющие Запад с Востоком через хабы в Дохе и Абу-Даби.

Глобальные последствия и неопределенность сроков возобновления полетов

Кризис быстро вышел за пределы Ближнего Востока, затронув авиационное пространство Азии – в частности, в Индии было отменено более 850 рейсов за два дня. Представители Qatar Airways и Emirates заявили, что операции приостановлены до дальнейшего уведомления, поскольку военные действия и риск новых ударов делают невозможным безопасную перевозку пассажиров.

