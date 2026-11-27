Фото: UNICEF/UNI361793/Sobecki VII Photo

У найближчі шість місяців голод може значно посилитися у 16 ​​глобальних осередках, головним чином через збройні конфлікти та екстремальні кліматичні явища. Про це йдеться в новій доповіді двох агентств ООН, пише УНН з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) та Всесвітня продовольча програма (ВПП) у п'ятницю, 27 листопада, попередили, що Судан, Південний Судан, Сомалі, північна Нігерія та Ємен стикаються з найбільш серйозними загрозами голоду, викликаними насильством, переміщенням населення, економічними труднощами та екстремальними погодними умовами.

Число осередків голоду в доповіді, що публікується двічі на рік Глобальною мережею боротьби з продовольчими кризами, збільшилося з 13 у червні: до нього були додані Чад, Уганда та частини Південної Африки та Центральної Америки, а Ліван був виключений.

У доповіді йдеться, що збройні конфлікти та насильство є причиною голоду у 12 із 16 найбільш уразливих регіонів, оскільки стрімке зростання цін на продовольство, енергоносії та транспорт підриває здатність людей забезпечувати себе продовольством.

Явище Ель-Ніньйо, яке, за прогнозами Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), найближчими місяцями посилиться до виняткових рівнів, є основною причиною голоду в трьох із чотирьох нещодавно виявлених найбільш уразливих регіонів: Південній Африці, Центральноамериканському сухому коридорі та північно-східній Уганді.

Агентства попередили, що скорочення фінансування гуманітарної допомоги у період із грудня 2026 року по травень 2027 року негативно позначається на зусиллях щодо запобігання катастрофі.

Через скорочення фінансування USAID до 2030 року може загинути понад 14 млн людей - дослідження

У п'яти країнах, найбільш схильних до ризику, які неодноразово згадувалися в списку найбільш уразливих регіонів з 2022 року, обсяг гуманітарної допомоги скоротився майже на дві третини за період 2022-2025 років, з 5,1 млрд доларів до 2 млрд доларів.

"Хоча конфлікти, економічні потрясіння, екстремальні кліматичні явища та обмеження доступу залишаються основними причинами цих криз, скорочення гуманітарних ресурсів знизило можливості для підтримки досягнутих результатів та пом'якшення умов, що погіршуються", — написали ФАО та ВПП.

Хоча минулі гуманітарні заходи допомогли запобігти голоду, "досягнуті результати виявилися крихкими та недовговічними: серйозні ризики гострої нестачі продовольства, включаючи ризик голоду, знову виникли протягом кількох років".

У Судані голод залишається ризиком у 13 районах Північного Дарфура та Південного Кордофану до січня 2027 року, оскільки бойові дії порушують виробництво продуктів харчування, роботу ринків та доставку гуманітарної допомоги.

Агентства також виявили ризики голоду в деяких районах Сомалі та Південного Судану, де ескалація насильства посилила і так відчайдушну гуманітарну ситуацію.

Афганістан, Гаїті, Демократична Республіка Конго та Газа також були серед районів, що викликають особливе занепокоєння.

Рівень небезпеки для Гази було знижено з найвищого після невеликого покращення ситуації з продовольчою безпекою після "припинення вогню" у жовтні 2025 року. Проте відомства попередили, що ситуація у Газі залишається нестабільною, а на окупованому Західному березі очікується погіршення гострої нестачі продовольства.

За місяць-два світ заговорить про голод: Зеленський попередив про дефіцит продовольства через рф