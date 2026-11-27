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В ближайшие шесть месяцев голод может значительно усилиться в 16 ​​глобальных очагах, главным образом из-за вооружённых конфликтов и экстремальных климатических явлений. Об этом говорится в новом докладе двух учреждений ООН, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) в пятницу, 27 ноября, предупредили, что Судан, Южный Судан, Сомали, северная Нигерия и Йемен сталкиваются с наиболее серьёзными угрозами голода, вызванными насилием, перемещением населения, экономическими трудностями и экстремальными погодными условиями.

Число очагов голода в докладе, который дважды в год публикует Глобальная сеть борьбы с продовольственными кризисами, увеличилось с 13 в июне: в него были добавлены Чад, Уганда и части Южной Африки и Центральной Америки, а Ливан был исключён.

В докладе говорится, что вооружённые конфликты и насилие являются причиной голода в 12 из 16 наиболее уязвимых регионов, поскольку стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и транспорт подрывает способность людей обеспечивать себя продовольствием.

Явление Эль-Ниньо, которое, по прогнозам Всемирной метеорологической организации (ВМО), в ближайшие месяцы усилится до исключительных уровней, является основной причиной голода в трёх из четырёх недавно выявленных наиболее уязвимых регионов: Южной Африке, Центральноамериканском сухом коридоре и северо-восточной Уганде.

Учреждения предупредили, что сокращение финансирования гуманитарной помощи в период с декабря 2026 года по май 2027 года негативно сказывается на усилиях по предотвращению катастрофы.

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В пяти странах, наиболее подверженных риску, которые неоднократно упоминались в списке наиболее уязвимых регионов с 2022 года, объём гуманитарной помощи сократился почти на две трети за период 2022–2025 годов — с 5,1 млрд долларов до 2 млрд долларов.

"Хотя конфликты, экономические потрясения, экстремальные климатические явления и ограничения доступа остаются основными причинами этих кризисов, сокращение гуманитарных ресурсов снизило возможности для поддержания достигнутых результатов и смягчения ухудшающихся условий", — написали ФАО и ВПП.

Хотя прошлые гуманитарные меры помогли предотвратить голод, "достигнутые результаты оказались хрупкими и недолговечными: серьёзные риски острой нехватки продовольствия, включая риск голода, вновь возникли в течение нескольких лет".

В Судане голод остаётся угрозой в 13 районах Северного Дарфура и Южного Кордофана до января 2027 года, поскольку боевые действия нарушают производство продуктов питания, работу рынков и доставку гуманитарной помощи.

Учреждения также выявили риски голода в некоторых районах Сомали и Южного Судана, где эскалация насилия усугубила и без того отчаянную гуманитарную ситуацию.

Афганистан, Гаити, Демократическая Республика Конго и Газа также вошли в число районов, вызывающих особую обеспокоенность.

Уровень опасности для Газы был снижен с наивысшего после небольшого улучшения ситуации с продовольственной безопасностью после "прекращения огня" в октябре 2025 года. Однако учреждения предупредили, что ситуация в Газе остаётся нестабильной, а на оккупированном Западном берегу ожидается ухудшение острой нехватки продовольствия.

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