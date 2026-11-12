Ормузька протока може залишитися глобальною проблемою після війни з Іраном - Foreign Policy

Війна в Ірані може закінчитися, але Ормузька протока залишиться проблемою для всього світу. Про це пише Foreign Policy, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що з огляду на те, що перспектива відновлення війни в Ірані, здається, поки що не розглядається, а також враховуючи відданість адміністрації Трампа економічному тиску, щоб придушити Тегеран, знову постає питання: якою буде доля Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп, незважаючи на попередні погрози відновити воєнні дії в останній спробі залякати опір Ірану, схоже, відмовився від військового варіанту. Державний секретар США та радник з національної безпеки Марко Рубіо також зазначив, що подвійний удар операції "Економічний вигнанець" (морська блокада) та "Залізні ворота" (наземна блокада іранської торгівлі) підкорить режим волі адміністрації. Навіть гнівні телефонні дзвінки з ізраїльським керівництвом, схоже, не здатні знову викликати псів війни - йдеться у статті.

Вказується, що головне питання майбутніх переговорів США та Ірану - хто контролюватиме протоку, через яку до війни проходило 20% світового морського експорту нафти. Зараз постачання нафти майже відновилося, а ціни впали зі $114 до $90 за барель. Однак Іран продовжує атакувати танкери, а вартість морських перевезень залишається значно вищою за довоєнну.

Іран висунув США 7 умов для відновлення переговорів, чого вимагає Тегеран

Експерт із морського права Джеймс Фарка пропонує створити міжнародну систему управління протокою за участю Ірану, Оману, США, Китаю та Європи. Суди повинні проходити вільно, без погроз та мит, а Тегеран натомість міг би отримати доступ до заморожених активів та світових ринків.

"Але домовитися буде непросто, оскільки Іран вимагає зняття американської блокади, виведення військ США з регіону та припинення бойових дій у Лівані. Вашингтон, у свою чергу, не хоче надавати Тегерану право блокувати судноплавство. Тому ... режим "ні війни, ні миру" може тривати ще рік-два", - резюмує видання.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп назвав відновлення військової операції проти Ірану "вкрай малоймовірним", водночас наголосивши на повній бойовій готовності американських сил.

Іран атакував судноплавні навігаційні системи в Омані - Reuters