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Ормузька протока може залишитися глобальною проблемою після війни з Іраном - Foreign Policy

Київ • УНН

 • 56 перегляди

США та Іран можуть уникнути нової війни, але майбутнє Ормузької протоки залишається невизначеним. Переговори можуть тривати роками.

Ормузька протока може залишитися глобальною проблемою після війни з Іраном - Foreign Policy

Війна в Ірані може закінчитися, але Ормузька протока залишиться проблемою для всього світу. Про це пише Foreign Policy, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що з огляду на те, що перспектива відновлення війни в Ірані, здається, поки що не розглядається, а також враховуючи відданість адміністрації Трампа економічному тиску, щоб придушити Тегеран, знову постає питання: якою буде доля Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп, незважаючи на попередні погрози відновити воєнні дії в останній спробі залякати опір Ірану, схоже, відмовився від військового варіанту. Державний секретар США та радник з національної безпеки Марко Рубіо також зазначив, що подвійний удар операції "Економічний вигнанець" (морська блокада) та "Залізні ворота" (наземна блокада іранської торгівлі) підкорить режим волі адміністрації. Навіть гнівні телефонні дзвінки з ізраїльським керівництвом, схоже, не здатні знову викликати псів війни

- йдеться у статті.

Вказується, що головне питання майбутніх переговорів США та Ірану - хто контролюватиме протоку, через яку до війни проходило 20% світового морського експорту нафти. Зараз постачання нафти майже відновилося, а ціни впали зі $114 до $90 за барель. Однак Іран продовжує атакувати танкери, а вартість морських перевезень залишається значно вищою за довоєнну.

Іран висунув США 7 умов для відновлення переговорів, чого вимагає Тегеран10.11.26, 01:55 • 4643 перегляди

Експерт із морського права Джеймс Фарка пропонує створити міжнародну систему управління протокою за участю Ірану, Оману, США, Китаю та Європи. Суди повинні проходити вільно, без погроз та мит, а Тегеран натомість міг би отримати доступ до заморожених активів та світових ринків.

"Але домовитися буде непросто, оскільки Іран вимагає зняття американської блокади, виведення військ США з регіону та припинення бойових дій у Лівані. Вашингтон, у свою чергу, не хоче надавати Тегерану право блокувати судноплавство. Тому ... режим "ні війни, ні миру" може тривати ще рік-два", - резюмує видання.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп назвав відновлення військової операції проти Ірану "вкрай малоймовірним", водночас наголосивши на повній бойовій готовності американських сил.

Іран атакував судноплавні навігаційні системи в Омані - Reuters11.11.26, 21:09 • 2696 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаСвіт
Марко Рубіо
Ліван
Дональд Трамп
Тегеран
Оман
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран