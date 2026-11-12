Ормузский пролив может остаться глобальной проблемой после войны с Ираном — Foreign Policy
Киев • УНН
США и Иран могут избежать новой войны, но будущее Ормузского пролива остается неопределенным. Переговоры могут продолжаться годами.
Война в Иране может закончиться, но Ормузский пролив останется проблемой для всего мира. Об этом пишет Foreign Policy, сообщает УНН.
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Отмечается, что с учетом того, что перспектива возобновления войны в Иране, по-видимому, пока не рассматривается, а также принимая во внимание приверженность администрации Трампа экономическому давлению, чтобы подавить Тегеран, вновь возникает вопрос: какова будет судьба Ормузского пролива.
Президент США Дональд Трамп, несмотря на предыдущие угрозы возобновить военные действия в последней попытке запугать сопротивление Ирана, похоже, отказался от военного варианта. Государственный секретарь США и советник по национальной безопасности Марко Рубио также отметил, что двойной удар операций "Экономический изгнанник" (морская блокада) и "Железные ворота" (наземная блокада иранской торговли) подчинит режим воле администрации. Даже гневные телефонные звонки с израильским руководством, похоже, не способны вновь спустить с цепи псов войны
Указывается, что главный вопрос будущих переговоров США и Ирана — кто будет контролировать пролив, через который до войны проходило 20% мирового морского экспорта нефти. Сейчас поставки нефти почти восстановились, а цены упали со $114 до $90 за баррель. Однако Иран продолжает атаковать танкеры, а стоимость морских перевозок остается значительно выше довоенной.
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Эксперт по морскому праву Джеймс Фарка предлагает создать международную систему управления проливом с участием Ирана, Омана, США, Китая и Европы. Суда должны проходить свободно, без угроз и пошлин, а Тегеран взамен мог бы получить доступ к замороженным активам и мировым рынкам.
"Но договориться будет непросто, поскольку Иран требует снятия американской блокады, вывода войск США из региона и прекращения боевых действий в Ливане. Вашингтон, в свою очередь, не хочет предоставлять Тегерану право блокировать судоходство. Поэтому ... режим "ни войны, ни мира" может продолжаться еще год-два", — резюмирует издание.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп назвал возобновление военной операции против Ирана "крайне маловероятным", одновременно подчеркнув полную боевую готовность американских сил.
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