США та Ізраїль розглядають можливість найближчим часом завдати нових ударів по Ірану. Військові можуть розпочати наступальну операцію вже через 2-4 дні після відповідного наказу. Про це повідомляє CBS News із посиланням на поінформовані джерела, пише УНН.

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Ізраїльське керівництво занепокоєне швидкістю, з якою Тегеран відновлює виробництво балістичних ракет. Водночас Іран активно переносить військові та ядерні об'єкти під землю, намагаючись захистити їх від майбутніх атак.

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За словами співрозмовників телеканалу, ізраїльська армія готова до нового протистояння та підтримує максимальний рівень оборонної готовності на випадок першого удару з боку Ірану.

Чи готовий Трамп розпочати нову операцію

Уряд Біньяміна Нетаньягу віддає перевагу спільній військовій операції зі США. Однак президент Дональд Трамп поки не ухвалив рішення щодо відновлення бойових дій. Також залишається невідомим можливий масштаб нових ударів.

Джерела CBS News зазначають, що можливості для спільної операції Вашингтона та Тель-Авіва можуть поступово звужуватися.

Водночас американські та ізраїльські сили вже мають достатньо ресурсів у регіоні, щоб розпочати наступ протягом 2-4 днів після отримання наказу.

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