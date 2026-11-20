США и Израиль рассматривают возможность в ближайшее время нанести новые удары по Ирану. Военные могут начать наступательную операцию уже через 2–4 дня после соответствующего приказа. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на информированные источники, пишет УНН.

Детали

Израильское руководство обеспокоено скоростью, с которой Тегеран восстанавливает производство баллистических ракет. В то же время Иран активно переносит военные и ядерные объекты под землю, пытаясь защитить их от будущих атак.

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По словам собеседников телеканала, израильская армия готова к новому противостоянию и поддерживает максимальный уровень оборонной готовности на случай первого удара со стороны Ирана.

Готов ли Трамп начать новую операцию

Правительство Биньямина Нетаньяху отдаёт предпочтение совместной военной операции с США. Однако президент Дональд Трамп пока не принял решения о возобновлении боевых действий. Также остаётся неизвестным возможный масштаб новых ударов.

Источники CBS News отмечают, что возможности для совместной операции Вашингтона и Тель-Авива могут постепенно сужаться.

В то же время американские и израильские силы уже располагают достаточными ресурсами в регионе, чтобы начать наступление в течение 2–4 дней после получения приказа.

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