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Президент Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что выразил недовольство вице-президентом Джей Ди Вэнсом из-за того, что тот возложил вину за сокрушительное поражение республиканцев на промежуточных выборах на войну с Ираном, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Во время пресс-конференции в пятницу Трамп заявил, что публикация Вэнса в социальных сетях после выборов — в которой тот отметил, что война разгневала избирателей, — была «очень точным утверждением». В то же время Трамп подчеркнул: если бы ему пришлось принимать это решение снова, он «безусловно» вновь начал бы конфликт, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия.

«Я не говорил, что недоволен этим. На мой взгляд, это вполне нормальное заявление, — сказал Трамп. — Здесь нет никаких проблем».

За комментариями Трампа относительно Вэнса внимательно следят, поскольку вице-президент считается одним из главных потенциальных претендентов на выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.

Во время ответа Трампа на вопрос журналиста об их отношениях Вэнс стоял рядом с президентом в Белом доме и улыбался. Госсекретарь Марко Рубио, которого рассматривают как вероятного соперника Вэнса в 2028 году, стоял по другую сторону от президента и качал головой.

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Ранее на этой неделе газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники сообщила, что Трамп в частных разговорах со своими помощниками и союзниками жаловался: вице-президенту следовало также защищать его решение начать войну.

Когда Вэнса спросили, стоила ли война того, если из-за нее был утрачен контроль над Сенатом, он уклонился от прямого ответа.

«Решение принимает президент. И президент сказал, что поступил бы так же снова, — отметил Вэнс. — А моя цель — и моя задача — поддерживать президента Соединенных Штатов».

Хотя Трамп публично хвалил и Рубио, и Вэнса, одновременно казалось, что ему нравится создавать между ними конкуренцию. Он предложил обоим выступить перед журналистами со вступительным словом и подвести итоги его поездки в Азию. А после того, как он предоставил слово руководителю аппарата Белого дома Стивену Миллеру, президент решил подразнить Вэнса и Рубио.

«У нас экстренная новость: он выступил лучше этих двух парней. Может, ты хочешь баллотироваться в президенты?» — пошутил Трамп. В последние недели президент демонстрировал готовность публично критиковать своего вице-президента, одновременно пытаясь преуменьшить значение любых разногласий. После того как Вэнс в развернутой публикации в социальных сетях заявил, что именно война в Иране стала причиной утраты Республиканской партией большинства в Палате представителей и Сенате, Трамп отметил, что Вэнсу следовало бы также защитить первоначальное решение вступить в войну.

«Многим не понравились его комментарии, но мне — нет. Он был прав, за исключением одного момента, — сказал Трамп журналистам 8 ноября. — Ему следовало сделать еще одно заявление — на мой взгляд, очень важное: "Если бы вам пришлось повторить это снова, сделали бы вы это снова?" Ответ — да».

Похоже, что публикация Вэнса в социальных сетях создала определенную дистанцию между ним и президентом после успеха демократов на промежуточных выборах. Результаты выборов поставили под сомнение прочность политической коалиции Трампа, что стало вызовом для вице-президента, который имеет амбиции относительно высших должностей и тесно связал себя с Трампом и его политическим курсом.

После промежуточных выборов Трамп — который пока не поддержал ни одного кандидата в президенты на выборах 2028 года, но неоднократно положительно отзывался и о Вэнсе, и о Рубио, — публично размышлял над тем, может ли Вэнс вообще баллотироваться в президенты. Сам Вэнс заявил, что примет решение относительно своего участия в выборах в следующем году.

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"Может быть много желающих, возможно, многие будут баллотироваться, а может, никто не будет баллотироваться; возможно, он не пойдет на выборы — я не знаю, кто именно будет баллотироваться", — сказал Трамп журналистам 4 ноября, имея в виду Венса.

В октябре в интервью Марку Гелперину Венс выразил уверенность, что Трамп поддержит его кандидатуру, если он решит баллотироваться в 2028 году. Когда вскоре после этого Трампа спросили о словах Венса (в то время как вице-президент стоял позади него в Овальном кабинете), президент ответил, что обсуждать поддержку "еще очень рано" и что они с Венсом на эту тему не разговаривали.

В пятницу Трампа спросили, кого из двух политиков — Венса или Рубио — он хотел бы видеть президентом после себя.

"О, позвольте мне ответить вам", — сказал Трамп с легким смешком, после чего замолчал.