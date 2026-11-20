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Президент Дональд Трамп спростував повідомлення про те, що він висловив невдоволення віцепрезидентом Джей Ді Венсом через те, що той поклав провину за нищівну поразку республіканців на проміжних виборах на війну з Іраном, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

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Під час пресконференції в п’ятницю Трамп заявив, що допис Венса в соціальних мережах після виборів — у якому той зазначив, що війна розгнівала виборців, — був "дуже влучним твердженням". Водночас Трамп наголосив: якби йому довелося приймати це рішення знову, він "безумовно" знову розпочав би конфлікт, щоб не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

"Я не казав, що незадоволений цим. На мою думку, це цілком нормальна заява, — сказав Трамп. — Жодних проблем тут немає".

За коментарями Трампа щодо Венса уважно стежать, оскільки віцепрезидента вважають одним із головних потенційних претендентів на висунення від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року.

Під час відповіді Трампа на запитання журналіста про їхні стосунки Венс стояв поруч із президентом у Білому домі й усміхався. Держсекретар Марко Рубіо, якого розглядають як імовірного суперника Венса у 2028 році, стояв з іншого боку від президента й хитав головою.

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Раніше цього тижня газета The New York Times із посиланням на анонімні джерела повідомила, що Трамп у приватних розмовах зі своїми помічниками та союзниками скаржився: віцепрезидент мав би також захищати його рішення розпочати війну.

Коли Венса запитали, чи була війна того варта, якщо через неї було втрачено контроль над Сенатом, він ухилився від прямої відповіді.

"Рішення приймає президент. І президент сказав, що вчинив би так само знову, — зазначив Венс. — А моя мета — і моє завдання — підтримувати президента Сполучених Штатів".

Хоча Трамп публічно хвалив і Рубіо, і Венса, водночас здавалося, що йому подобається створювати між ними конкуренцію. Він запропонував обом виступити перед журналістами зі вступним словом і підбити підсумки його поїздки до Азії. А після того, як він запросив до слова керівника апарату Білого дому Стівена Міллера, президент вирішив піддражнити Венса та Рубіо.

"У нас екстрена новина: він виступив краще за цих двох хлопців. Може, ти хочеш балотуватися в президенти?" — пожартував Трамп. Останніми тижнями президент демонстрував готовність публічно критикувати свого віцепрезидента, водночас намагаючись применшити значення будь-яких розбіжностей. Після того як Венс у розлогому дописі в соціальних мережах заявив, що саме війна в Ірані стала причиною втрати Республіканською партією більшості в Палаті представників і Сенаті, Трамп зазначив, що Венсу варто було б також захистити початкове рішення про вступ у війну.

"Багатьом не сподобалися його коментарі, але мені — нічого. Він мав рацію, за винятком одного моменту, — сказав Трамп журналістам 8 листопада. — Йому варто було зробити ще одну заяву — на мою думку, дуже важливу: "Якби довелося повторити це знову, чи зробили б ви це знову?" Відповідь — так".

Схоже, що допис Венса в соціальних мережах створив певну дистанцію між ним і президентом після успіху демократів на проміжних виборах. Результати виборів поставили під сумнів міцність політичної коаліції Трампа, що стало викликом для віцепрезидента, який має амбіції щодо вищих посад і тісно пов’язав себе з Трампом та його політичним курсом.

Після проміжних виборів Трамп — який поки що не підтримав жодного кандидата в президенти на вибори 2028 року, але неодноразово схвально відгукувався і про Венса, і про Рубіо, — публічно розмірковував над тим, чи взагалі Венс може балотуватися в президенти. Сам Венс заявив, що ухвалить рішення щодо своєї участі у виборах наступного року.

Венс може відмовитися від участі у президентських виборах США у 2028 році – CNN

"Може бути багато охочих, можливо, багато хто балотуватиметься, а може, ніхто не балотуватиметься; можливо, він не піде на вибори — я не знаю, хто саме балотуватиметься", — сказав Трамп журналістам 4 листопада, маючи на увазі Венса.

У жовтні в інтерв’ю Марку Гелперіну Венс висловив переконання, що Трамп підтримає його кандидатуру, якщо він вирішить балотуватися у 2028 році. Коли невдовзі після цього Трампа запитали про слова Венса (у той час як віцепрезидент стояв позаду нього в Овальному кабінеті), президент відповів, що обговорювати підтримку "ще дуже рано" і що вони з Венсом на цю тему не розмовляли.

У п’ятницю Трампа запитали, кого з двох політиків — Венса чи Рубіо — він хотів би бачити президентом після себе.

"О, дозвольте мені дати вам відповідь", — сказав Трамп із легким смішком, після чого замовк.