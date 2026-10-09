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США запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1848 перегляди

Адміністрація Дональда Трампа ввела санкції проти МКС, звинувативши його у переслідуванні американців. Суд заявив, що продовжить роботу.

США запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду - ЗМІ
Марко Рубіо. Фото: Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS

У п'ятницю адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС) — через кілька годин після того, як одна з його колишніх суддів отримала Нобелівську премію миру, — що поставило Вашингтон на шлях дипломатичного конфлікту з європейськими союзниками, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Заступниця прокурора МКС Нажат Шамім Хан засудила ці санкції та заявила, що вони не зупинять роботу трибуналу.

Адміністрація Трампа давно вороже ставиться до суду, заснованого у 2002 році для переслідування за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, і раніше вже запроваджувала санкції проти його прокурорів та суддів. Крок, зроблений у п'ятницю, має значно ширші наслідки, оскільки потенційно передбачає покарання для компаній, що надають послуги самому суду.

"Президент Трамп ніколи не дозволить Міжнародному кримінальному суду переслідувати американців", — заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Саме тому сьогодні Сполучені Штати запроваджують санкції проти Міжнародного кримінального суду. Ми заборонимо транзакції з цим судом-порушником, перекриємо його ресурси та підірвемо його здатність функціонувати".

Заступниця прокурора МКС Хан заявила агентству Reuters, що ці санкції "мають бути засуджені".

"Ці санкції спрямовані на підрив верховенства права на міжнародному рівні та роботи, яку виконує незалежна судова установа, — зазначила Хан. — Наша робота триватиме в межах усіх наших справ, розслідувань та судових переслідувань".

Вашингтон різко критикував МКС через видачу ордерів на арешт ізраїльських посадовців, зокрема прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, а також через попереднє розслідування дій американських військових в Афганістані (яке МКС згодом закрив).

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До складу МКС входять 125 держав, зокрема всі країни ЄС та всі члени НАТО, окрім США й Туреччини. Суд отримував потужну публічну підтримку від держав-членів, зокрема від ключових союзників США, і базується в Нідерландах — країні, що є членом ЄС і НАТО.

Наві Піллай, південноафриканська юристка, яка раніше в п'ятницю отримала Нобелівську премію миру, працювала суддею Апеляційної палати МКС у 2003–2008 роках. У своєму обґрунтуванні комітет із присудження премії зазначив, що, обравши її, прагнув "нагадати про важливі речі" в той час, коли "судді та інституції міжнародного права зазнають політичних нападок".

"Міжнародна правова система, в якій воєнні злочинці несуть відповідальність, а жертви зловживань бачать, що справедливість відновлено, є передумовою мирного світу", — заявив комітет.

Рубіо зазначив, що санкції було сформульовано таким чином, аби надати суду та державам-учасницям можливість відреагувати на занепокоєння США.

Вашингтон одразу ж передбачив певні винятки. Невдовзі після оголошення про санкції Міністерство фінансів США видало чотири генеральні ліцензії, що дозволяють здійснювати певні операції, пов’язані з телекомунікаціями, програмним забезпеченням і пенсійними виплатами МКС, а також операції, що стосуються осіб, які перебувають під вартою МКС.

Антоніна Туманова

Світ
Санкції
Марко Рубіо
Міністерство фінансів США
НАТО
Афганістан
Дональд Трамп
Європейський Союз
Беньямін Нетаньягу
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Сполучені Штати Америки