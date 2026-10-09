США ввели санкции против Международного уголовного суда — СМИ

Марко Рубио. Фото: Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS

В пятницу администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС) — через несколько часов после того, как одна из его бывших судей получила Нобелевскую премию мира, — что поставило Вашингтон на путь дипломатического конфликта с европейскими союзниками, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Заместитель прокурора МУС Назат Шамим Хан осудила эти санкции и заявила, что они не остановят работу трибунала.

Администрация Трампа давно враждебно относится к суду, основанному в 2002 году для преследования за военные преступления, преступления против человечности и геноцид, и ранее уже вводила санкции против его прокуроров и судей. Шаг, предпринятый в пятницу, имеет значительно более широкие последствия, поскольку потенциально предусматривает наказание для компаний, предоставляющих услуги самому суду.

"Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев", — заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

"Именно поэтому сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Международного уголовного суда. Мы запретим транзакции с этим судом-нарушителем, перекроем его ресурсы и подорвем его способность функционировать".

Заместитель прокурора МУС Хан заявила агентству Reuters, что эти санкции "должны быть осуждены".

"Эти санкции направлены на подрыв верховенства права на международном уровне и работы, которую выполняет независимое судебное учреждение, — отметила Хан. — Наша работа продолжится в рамках всех наших дел, расследований и судебных преследований".

Вашингтон резко критиковал МУС из-за выдачи ордеров на арест израильских должностных лиц, в частности премьер-министра Беньямина Нетаньяху, а также из-за предыдущего расследования действий американских военных в Афганистане (которое МУС впоследствии закрыл).

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В состав МУС входят 125 государств, в том числе все страны ЕС и все члены НАТО, кроме США и Турции. Суд получал мощную публичную поддержку со стороны государств-членов, в частности ключевых союзников США, и базируется в Нидерландах — стране, являющейся членом ЕС и НАТО.

Нави Пиллай, южноафриканская юристка, которая ранее в пятницу получила Нобелевскую премию мира, работала судьей Апелляционной палаты МУС в 2003–2008 годах. В своем обосновании комитет по присуждению премии отметил, что, выбрав ее, стремился "напомнить о важных вещах" в то время, когда "судьи и институты международного права подвергаются политическим нападкам".

"Международная правовая система, в которой военные преступники несут ответственность, а жертвы злоупотреблений видят, что справедливость восстановлена, является предпосылкой мирного мира", — заявил комитет.

Рубио отметил, что санкции были сформулированы таким образом, чтобы предоставить суду и государствам-участникам возможность отреагировать на обеспокоенность США.

Вашингтон сразу же предусмотрел определенные исключения. Вскоре после объявления о санкциях Министерство финансов США выдало четыре генеральные лицензии, разрешающие осуществлять определенные операции, связанные с телекоммуникациями, программным обеспечением и пенсионными выплатами МУС, а также операции, касающиеся лиц, находящихся под стражей МУС.