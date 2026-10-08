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У США військовим наказали готуватися до відновлення ударів по Ірану - Axios

Київ • УНН

 • 744 перегляди

Пентагон доручив підготуватися до можливого відновлення ударів по Ірану без визначеної дати. Сценарій може вплинути на вибори та ціни на нафту.

У США військовим наказали готуватися до відновлення ударів по Ірану - Axios

Пентагон кілька днів тому доручив Центральному командуванню США завершити підготовку до відновлення масштабних бойових дій проти Ірану. Про це повідомляє Axios посилаючись на американських чиновників, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що розпорядження не містило конкретної дати початку ударів, а президент Трамп ще не ухвалив остаточних рішень. Водночас американські та ізраїльські джерела заявляють, що це може статися до проміжних виборів у США і, можливо, до виборів в Ізраїлі, які відбудуться на тиждень раніше.

За словами джерел, якщо масштабні бойові дії відновляться, вони, ймовірно, включатимуть масовані удари по енергетичних об’єктах Ірану, його інфраструктурі та ядерних цілях.

Відновлення ударів протягом найближчих трьох-чотирьох тижнів може вплинути на проміжні вибори в США, які відбудуться 3 листопада, зокрема через імовірне зростання цін на нафту.

Завдання відомства полягає в розробці та поданні президенту військових варіантів дій

- заявив Axios представник Пентагону.

Раніше The Atlantic повідомив, що Трамп розглядає можливість завдати удару по Ірану до проміжних виборів.

США перебувають у дуже сильній позиції, контролюючи Ормузьку протоку та спостерігаючи за крахом іранської економіки. Іран зазнав нищівної поразки, і ситуація розвиватиметься одним із двох шляхів: легким або важким. Президент Трамп тримає всі карти в руках і зробить усе, що найкраще для Сполучених Штатів

- сказав чиновник Білого дому.

У п’ятницю, 2 жовтня, команда Трампа з питань національної безпеки провела кількагодинну зустріч у Кемп-Девіді, щоб обговорити війну з Іраном та інші питання. Один з ізраїльських чиновників розповів Axios, що частина зустрічі була присвячена можливому відновленню масштабних бойових операцій проти Ірану.

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив після зустрічі, що увага приділялася "довгостроковому" плануванню зовнішньої політики.

Обговорення можливого відновлення масштабних бойових операцій в Ірані посилилося. Шанси, що це станеться до виборів, не дуже великі, але ми не відкидаємо такої можливості. Після проміжних виборів імовірність цього значно зросте

- зазначив інший ізраїльський чиновник.

У середу, 7 жовтня, Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Це була друга розмова лідерів США та Ізраїлю за останні кілька днів, після того, як вони майже не спілкувалися протягом кількох тижнів.

Один з американських чиновників зазначив, що Трамп і Нетаньягу говорили про "вшанування пам’яті та повагу до жертв масового вбивства 7 жовтня".

Розмова відбулася після того, як Нетаньягу провів нараду зі своєю командою з питань національної безпеки щодо Ірану, розповів ізраїльський чиновник.

У понеділок, 5 жовтня, Нетаньягу розмовляв із Рубіо.

Якщо масштабні бойові дії відновляться, то, найімовірніше, США та Ізраїль діятимуть спільно. Двоє ізраїльських чиновників заявили, що іранський режим перебуває у відчаї та в стані параної, що може спонукати Тегеран завдати удару першим. Іранці вже зазнали двох раптових атак і не хочуть пережити третю, додали посадовці.

Відновлення бойових операцій може також вплинути на вибори в Ізраїлі, які відбудуться 27 жовтня, оскільки Іран у відповідь на нові удари може випустити сотні балістичних ракет по країні. Нова ескалація могла б принести політичну вигоду Нетаньягу, завадивши опонентам прем'єра критикувати його на фінальному етапі передвиборчої кампанії.

США вигнали з країни двох іранських дипломатів, які проігнорували наказ Рубіо про виїзд04.10.26, 05:56 • 8381 перегляд

Ольга Розгон

Світ
Ядерна зброя
Енергетика
Вибори в США
Марко Рубіо
Ізраїль
Центральне Командування Збройних сил США
Пентагон
Білий дім
Дональд Трамп
Тегеран
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран