США вигнали з країни двох іранських дипломатів, які проігнорували наказ Рубіо про виїзд
Київ • УНН
Двоє іранських дипломатів залишили США після повторної вимоги Держдепартаменту. Тегеран заперечує, що делегацію вигнали.
Двоє членів іранської делегації на Генеральній Асамблеї ООН залишили США після того, як не виконали вимогу Держдепартаменту негайно виїхати з країни. Про це повідомив американський чиновник, передає Axios, пише УНН.
Деталі
Держсекретар США Марко Рубіо ще на початку тижня наказав іранській делегації залишити країну після того, як переговори між Вашингтоном і Тегераном зайшли в глухий кут.
Однак двох дипломатів згодом виявили в Нью-Йорку. У п'ятницю іранську місію при ООН повторно попередили, що вони повинні негайно виїхати.
Рубіо налаштований серйозно
Держсекретар Рубіо налаштований серйозно. Ще двох членів іранської делегації знайшли в Нью-Йорку вже через тривалий час після Генеральної Асамблеї ООН. Тепер їх вигнали з країни
За його словами, один із дипломатів залишив США у п'ятницю ввечері, другий – у суботу вранці.
Водночас Іран раніше заперечував американську версію про "вигнання" своєї делегації та стверджував, що її від'їзд відбувався за заздалегідь узгодженим графіком. Нова ситуація з двома дипломатами сталася на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном та застою в дипломатичних переговорах.
Помічники Трампа провели таємну зустріч щодо Ірану і не тільки - Axios03.10.26, 10:00 • 8794 перегляди