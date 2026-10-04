США вигнали з країни двох іранських дипломатів, які проігнорували наказ Рубіо про виїзд

Двоє членів іранської делегації на Генеральній Асамблеї ООН залишили США після того, як не виконали вимогу Держдепартаменту негайно виїхати з країни. Про це повідомив американський чиновник, передає Axios, пише УНН.

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Держсекретар США Марко Рубіо ще на початку тижня наказав іранській делегації залишити країну після того, як переговори між Вашингтоном і Тегераном зайшли в глухий кут.

Однак двох дипломатів згодом виявили в Нью-Йорку. У п'ятницю іранську місію при ООН повторно попередили, що вони повинні негайно виїхати.

Рубіо налаштований серйозно

Держсекретар Рубіо налаштований серйозно. Ще двох членів іранської делегації знайшли в Нью-Йорку вже через тривалий час після Генеральної Асамблеї ООН. Тепер їх вигнали з країни – заявив американський чиновник.

За його словами, один із дипломатів залишив США у п'ятницю ввечері, другий – у суботу вранці.

Водночас Іран раніше заперечував американську версію про "вигнання" своєї делегації та стверджував, що її від'їзд відбувався за заздалегідь узгодженим графіком. Нова ситуація з двома дипломатами сталася на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном та застою в дипломатичних переговорах.

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