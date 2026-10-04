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США выслали из страны двух иранских дипломатов, проигнорировавших приказ Рубио о выезде

Киев • УНН

 • 3454 просмотра

Двое иранских дипломатов покинули США после повторного требования Госдепартамента. Тегеран отрицает, что делегацию выслали.

США выслали из страны двух иранских дипломатов, проигнорировавших приказ Рубио о выезде

Двое членов иранской делегации на Генеральной Ассамблее ООН покинули США после того, как не выполнили требование Госдепартамента немедленно выехать из страны. Об этом сообщил американский чиновник, передает Axios, пишет УНН.

Подробности

Госсекретарь США Марко Рубио еще в начале недели приказал иранской делегации покинуть страну после того, как переговоры между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик.

Однако впоследствии двух дипломатов обнаружили в Нью-Йорке. В пятницу иранскую миссию при ООН повторно предупредили, что они должны немедленно выехать.

Рубио настроен серьезно

Госсекретарь Рубио настроен серьезно. Еще двух членов иранской делегации нашли в Нью-Йорке уже спустя длительное время после Генеральной Ассамблеи ООН. Теперь их выдворили из страны

– заявил американский чиновник.

По его словам, один из дипломатов покинул США в пятницу вечером, второй – в субботу утром.

В то же время Иран ранее отрицал американскую версию о "выдворении" своей делегации и утверждал, что ее отъезд проходил по заранее согласованному графику. Новая ситуация с двумя дипломатами произошла на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном и застоя в дипломатических переговорах.

Помощники Трампа провели тайную встречу по Ирану и не только - Axios03.10.26, 10:00 • 8718 просмотров

Степан Гафтко

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Нью-Йорк
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Иран