ЄС не поспішає захищати Міжнародний кримінальний суд від санкцій Трампа – у Брюсселі обрали інший шлях

Європейський Союз поки відмовляється від застосування спеціального механізму захисту Міжнародного кримінального суду (МКС) від американських санкцій, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа. Натомість Брюссель намагається врегулювати ситуацію дипломатичним шляхом. Про це повідомляє EUobserver, пише УНН.

Деталі

У Європейській комісії 14 жовтня заявили, що продовжують шукати практичні рішення для захисту суду, який розслідує воєнні злочини, геноцид та інші тяжкі міжнародні злочини.

Ми ще не ухвалили жодних рішень. Але продовжуємо обговорення на всіх рівнях – повідомив речник Єврокомісії, відповідаючи на запитання про можливість застосування спеціального блокувального статуту.

Як ЄС може захистити суд від американських санкцій

Блокувальний статут дозволяє Євросоюзу протидіяти дії іноземних санкцій на своїй території. Зокрема, він забороняє європейським компаніям і банкам виконувати визначені санкційні обмеження третіх країн. Раніше цей механізм використовували у відповідь на санкції США проти Куби, Ірану та Лівії.

Адміністрація Трампа готує санкції проти всього МКС - Reuters

Попри наявність такого інструменту, Брюссель наразі робить ставку на переговори. За даними EUobserver, на саміті ЄС 15 жовтня європейські лідери планують закликати Вашингтон скасувати санкції проти МКС.

Нові фінансові обмеження адміністрація Трампа оголосила минулого тижня. Вони стали частиною тиску на Міжнародний кримінальний суд після видачі ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, колишнього міністра оборони Йоава Галланта та одного з командирів ХАМАС Мохаммеда Дейфа.

США запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду - ЗМІ