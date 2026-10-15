ЕС не спешит защищать Международный уголовный суд от санкций Трампа — в Брюсселе выбрали другой путь

Европейский Союз пока отказывается от применения специального механизма защиты Международного уголовного суда (МУС) от американских санкций, введённых администрацией Дональда Трампа. Вместо этого Брюссель пытается урегулировать ситуацию дипломатическим путём. Об этом сообщает EUobserver, пишет УНН.

Детали

В Европейской комиссии 14 октября заявили, что продолжают искать практические решения для защиты суда, который расследует военные преступления, геноцид и другие тяжкие международные преступления.

Мы ещё не приняли никаких решений. Но продолжаем обсуждение на всех уровнях – сообщил представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос о возможности применения специального блокирующего статута.

Как ЕС может защитить суд от американских санкций

Блокирующий статут позволяет Евросоюзу противодействовать действию иностранных санкций на своей территории. В частности, он запрещает европейским компаниям и банкам выполнять определённые санкционные ограничения третьих стран. Ранее этот механизм использовали в ответ на санкции США против Кубы, Ирана и Ливии.

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Несмотря на наличие такого инструмента, Брюссель в настоящее время делает ставку на переговоры. По данным EUobserver, на саммите ЕС 15 октября европейские лидеры планируют призвать Вашингтон отменить санкции против МУС.

Новые финансовые ограничения администрация Трампа объявила на прошлой неделе. Они стали частью давления на Международный уголовный суд после выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Йоава Галланта и одного из командиров ХАМАС Мохаммеда Дейфа.

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