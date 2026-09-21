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Администрация Трампа готовит санкции против всего МУС — Reuters

Киев • УНН

 • 1740 просмотра

США готовят санкции против всего Международного уголовного суда. Решение может быть принято уже на этой неделе.

Администрация Трампа готовит санкции против всего МУС — Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила санкции против всего Международного уголовного суда и может объявить о них в ближайшее время. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации издания, администрация Трампа ранее ввела санкции против ряда судей и прокуроров МУС. Также американские чиновники призывали суд отменить ордера на арест израильских лидеров и прекратить предварительное расследование в отношении американских военных в Афганистане. В июле государственный секретарь США Марко Рубио объявил кампанию по изоляции суда и призвал другие страны выйти из МУС. В то же время санкции непосредственно против всей организации США до сих пор не вводили.

"Источники сообщили, что санкции против суда уже подготовлены, хотя точное время объявления остается неясным", – пишет издание.

The Wall Street Journal ссылалась на чиновников, заявивших, что решение может быть окончательно принято уже на этой неделе во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Непосредственное нацеливание на всю организацию, а также на субъекты, которые с ней сотрудничают, может серьезно подорвать работу суда, отмечает издание.

"Любые санкции, введенные Министерством финансов США в отношении всей организации, будут запрещать гражданам и компаниям США предоставлять суду средства, товары или услуги без лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Банки часто чрезмерно соблюдают такие санкции США, поскольку зависят от доступа к американской финансовой системе. Среди операций суда, на которые могут повлиять санкции против всей организации, – закупка ИТ-услуг и страхование, наем следователей и проведение повседневных финансовых операций, таких как выплата заработной платы десяткам американских сотрудников, предупредили секретарь и президент МУС", – пишет издание.

Напомним

Международный уголовный суд осудил санкции США против своего президента и персонала, назвав их подрывом верховенства права. Суд продолжит работу, поддерживая сотрудников и жертв международных преступлений.

Алла Киосак

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