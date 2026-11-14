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The Washington Post

Глава "Моссаду" прибув до США для переговорів щодо війни з Іраном – Axios

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Роман Гофман зустрічається з представниками адміністрації Трампа щодо війни з Іраном. США поки не підтримують відновлення бойових дій.

Глава "Моссаду" прибув до США для переговорів щодо війни з Іраном – Axios

Директор ізраїльської розвідки "Моссад" Роман Гофман прибув до Вашингтона для переговорів із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа щодо війни з Іраном. Візит відбувається на тлі спроб прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу переконати Вашингтон відновити бойові дії проти Тегерана. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, Гофман проводить зустріч із директором ЦРУ Джоном Реткліффом. Також очікується, що він вирушить до Маямі для переговорів зі спеціальним посланником Білого дому Стівом Віткоффом.

Axios зазначає, що Гофман належить до найближчого оточення Нетаньягу, який останнім часом посилює тиск на Трампа з вимогою відновити військову кампанію проти Ірану.

Трамп поки відмовляється від відновлення бойових дій

За даними джерел Axios, американський президент досі відхиляв заклики ізраїльського прем'єра повернутися до активних бойових дій.

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Американський посадовець повідомив виданню, що Трамп і Нетаньягу обговорювали війну з Іраном під час телефонної розмови 5 листопада.

Натомість президент США підтримав позицію Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів, які виступають за продовження морської блокади та економічного тиску на Тегеран.

Водночас Вашингтон продовжує вивчати можливість укладення угоди з Іраном, яка дозволила б врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.

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Степан Гафтко

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