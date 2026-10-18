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Financial Times

Нетаньягу визнав ефективність ударів України по дата-центрах "Яндекса"

Київ • УНН

 • 1028 перегляди

Нетаньягу заявив, що після ударів України 60% онлайн-активності росіян проти Ізраїлю зникло. Усі три суперкомп’ютери "Яндекса" недоступні.

Нетаньягу визнав ефективність ударів України по дата-центрах "Яндекса"

Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу визнав користь і результативність атак Сил оборони України на дата-центри російського "Яндекса". Про це повідомляє IsraeliPM, передає УНН.

Деталі

У росії стався приліт по компанії "Яндекс". 60% онлайн активності, яка діяла проти нас від російських користувачів - зникла

- сказав він.

За словами Нетаньягу, даний випадок показує, які можливості може дати такий вплив. Він додав, що Ізраїль також має працювати в цьому напрямку, попри обмеження, пов’язані з демократичним устроєм держави.

Контекст

Сили оборони України за допомогою БпЛА FP-1 уразили ще два суперкомпʼютери, які знаходилися у Сасово Chervonenkis і Lyapunov. Після удару 8 жовтня ЦОД повністю відключили. Тож усі три суперкомп’ютери стали недоступними для роботи.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що удар українських військових по дата-центрах "Яндекс" був відповіддю на аналогічні атаки росії по українській інфраструктурі.

Удари по дата-центрах "Яндекса" скоротили роботу кремлівських ботомереж - ЦПД14.10.26, 07:31 • 6170 переглядiв

Євген Устименко

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