Нетаньяху признал эффективность ударов Украины по дата-центрам "Яндекса"
Киев • УНН
Нетаньяху заявил, что после ударов Украины 60% онлайн-активности россиян против Израиля исчезло. Все три суперкомпьютера "Яндекса" недоступны.
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху признал пользу и результативность атак Сил обороны Украины на дата-центры российского "Яндекса". Об этом сообщает IsraeliPM, передает УНН.
Детали
В россии произошел прилет по компании "Яндекс". 60% онлайн-активности, которая велась против нас российскими пользователями, - исчезла
По словам Нетаньяху, этот случай показывает, какие возможности может дать такое воздействие. Он добавил, что Израиль также должен работать в этом направлении, несмотря на ограничения, связанные с демократическим устройством государства.
Контекст
Силы обороны Украины с помощью БПЛА FP-1 поразили еще два суперкомпьютера, которые находились в Сасово Chervonenkis и Lyapunov. После удара 8 октября ЦОД полностью отключили. Таким образом, все три суперкомпьютера стали недоступны для работы.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что удар украинских военных по дата-центрам "Яндекса" был ответом на аналогичные атаки россии по украинской инфраструктуре.
Удары по дата-центрам «Яндекса» сократили работу кремлёвских ботосетей — ЦПД14.10.2026, 07:31 • 6193 просмотра