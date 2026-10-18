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Financial Times

Нетаньяху признал эффективность ударов Украины по дата-центрам "Яндекса"

Киев • УНН

 • 14458 просмотра

Нетаньяху заявил, что после ударов Украины 60% онлайн-активности россиян против Израиля исчезло. Все три суперкомпьютера "Яндекса" недоступны.

Нетаньяху признал эффективность ударов Украины по дата-центрам "Яндекса"

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху признал пользу и результативность атак Сил обороны Украины на дата-центры российского "Яндекса". Об этом сообщает IsraeliPM, передает УНН.

Детали

В россии произошел прилет по компании "Яндекс". 60% онлайн-активности, которая велась против нас российскими пользователями, - исчезла

- сказал он.

По словам Нетаньяху, этот случай показывает, какие возможности может дать такое воздействие. Он добавил, что Израиль также должен работать в этом направлении, несмотря на ограничения, связанные с демократическим устройством государства.

Контекст

Силы обороны Украины с помощью БПЛА FP-1 поразили еще два суперкомпьютера, которые находились в Сасово Chervonenkis и Lyapunov. После удара 8 октября ЦОД полностью отключили. Таким образом, все три суперкомпьютера стали недоступны для работы.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что удар украинских военных по дата-центрам "Яндекса" был ответом на аналогичные атаки россии по украинской инфраструктуре.

Удары по дата-центрам «Яндекса» сократили работу кремлёвских ботосетей — ЦПД14.10.2026, 07:31 • 6193 просмотра

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии
Кибератака
Война в Украине
Израиль
Армия обороны Израиля
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Украина