Удары по дата-центрам «Яндекса» сократили работу кремлёвских ботосетей — ЦПД

В отдельных странах, в частности во Франции и США, зафиксировано существенное сокращение просмотров контента некоторых спикеров, связанных с распространением созвучных кремлю нарративов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что также зафиксированы нарушения в работе крупных автоматизированных информационных сетей, через которые кремль продвигает свои нарративы за рубежом, и сокращение искусственного раскручивания запросов в X.

Изменения в мировом интернет-трафике ... произошли вследствие украинских ударов по дата-центрам находящегося под санкциями российского ИТ-гиганта "Яндекс" в сасово, калуге и владимире. Предварительно зафиксировано, что, несмотря на отсутствие данных о существенном общем снижении работы российских сетей ботов, украинские удары заметно повлияли на непрерывность их работы и эффективность автоматизированного распространения деструктивного контента - говорится в сообщении.

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Указывается, что также зафиксированы временные нарушения в работе автоматизированных информационных сетей Pravda, InfoDefense и Nod of Time, через которые кремль активно продвигает пропагандистские нарративы за рубежом. Интенсивность и объем публикаций в отдельных кластерах сократились примерно вдвое примерно на 12 часов, после чего активность восстановилась.

"Отдельные тематические поисковые запросы, которые искусственно раскручивались рф в социальной сети X, также продемонстрировали заметный спад активности. Таким образом, поражение инфраструктуры "Яндекса" повлияло на работу российских ботоферм и автоматизированных систем распространения деструктивного контента и усложнило их координацию", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Силы обороны Украины с помощью БпЛА FP-1 поразили еще два суперкомпьютера, которые находились в Сасово Chervonenkis и Lyapunov. После удара 8 октября ЦОД полностью отключили. Таким образом, все три суперкомпьютера стали недоступными для работы.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что удар украинских военных по дата-центрам "Яндекс" был ответом на аналогичные атаки россии по украинской инфраструктуре.

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