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Удари по дата-центрах "Яндекса" скоротили роботу кремлівських ботомереж - ЦПД

Київ • УНН

 • 424 перегляди

Удари по дата-центрах "Яндекса" порушили роботу мереж Pravda, InfoDefense та Nod of Time. Їхня активність у деяких кластерах впала вдвічі.

Удари по дата-центрах "Яндекса" скоротили роботу кремлівських ботомереж - ЦПД

В окремих країнах, зокрема у Франції та США, зафіксовано суттєві скорочення переглядів контенту деяких спікерів, пов’язаних із поширенням співзвучних кремлю наративів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що також зафіксовано порушення в роботі великих автоматизованих інформаційних мереж, через які кремль просуває свої наративи за кордоном, та скорочення штучного розкручування запитів в Х.

Зміни у світовому інтернет-трафіку ... сталися внаслідок українських ударів по дата-центрах підсанкційного російського ІТ-гіганта "Яндекс" в сасово, калузі та владимирі. Попередньо зафіксовано, що попри відсутність даних про суттєве загальне зниження роботи російських мереж ботів, українські удари помітно вплинули на безперервність їхньої роботи та ефективність автоматизованого поширення деструктивного контенту

- йдеться у повідомленні.

"Вони били по наших дата-центрах, ми відповіли" – Зеленський пояснив, чому Україна вдарила по "Яндексу" в росії09.10.26, 00:36 • 11858 переглядiв

Вказується, що також зафіксовано тимчасові порушення в роботі автоматизованих інформаційних мереж Pravda, InfoDefense та Nod of Time, через які кремль активно просуває пропагандистські наративи за кордоном. Інтенсивність та обсяг публікацій в окремих кластерах скоротилися приблизно вдвічі на близько 12 годин, після чого активність відновилася.

"Окремі тематичні пошукові запити, які штучно розкручувались рф у соцмережі X, також продемонстрували помітний спад активності. Таким чином, ураження інфраструктури "Яндекса" вплинуло на роботу російських ботоферм та автоматизованих систем поширення деструктивного контенту й ускладнило їхню координацію", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

Сили оборони України за допомогою БпЛА FP-1 уразили ще два суперкомпʼютери, які знаходилися у Сасово Chervonenkis і Lyapunov. Після удару 8 жовтня ЦОД повністю відключили. Тож усі три суперкомп’ютери стали недоступними для роботи.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що удар українських військових по дата-центрах "Яндекс" був відповіддю на аналогічні атаки росії по українській інфраструктурі.

Удар по цифровій імперії путіна: чим обернеться втрата дата-центрів "Яндекса"12.10.26, 14:27 • 76649 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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