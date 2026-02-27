"Они не побеждают, а мы не проигрываем" - Зеленский рассказал о сложности вопроса территорий

$43.210.03
51.020.06
ukenru
26 февраля, 22:38 • 17258 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 32681 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 30415 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 31317 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 28030 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 43467 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 21871 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 105278 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 46936 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 54187 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
76%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Рынок смартфонов ожидает рекордное падение в 2026 году из-за дефицита и подорожания памяти26 февраля, 23:51 • 5424 просмотра
Уругвай и Аргентина первыми ратифицировали историческое торговое соглашение между МЕРКОСУР и ЕС27 февраля, 00:12 • 4768 просмотра
Ватикан выпустил почтовую марку с изображением обесточенного киевского собора в знак поддержки украинцевPhoto27 февраля, 00:34 • 6198 просмотра
ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и сотни единиц техники за суткиPhoto04:46 • 14014 просмотра
Министр обороны Пакистана объявил о начале "открытой войны" с Афганистаном05:00 • 10520 просмотра
публикации
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 43475 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 35791 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 105292 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 79813 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 83782 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Олег Синегубов
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Женева
Село
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 14212 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 45293 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 55077 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 57452 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 62126 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
Локхид P-3 Орион

"Они не побеждают, а мы не проигрываем" - Зеленский рассказал о сложности вопроса территорий

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что возвращение всех территорий является сложным, но Россия не может победить на поле боя. Президент подчеркнул, что сдача Славянска и Краматорска является красной линией для Украины.

"Они не побеждают, а мы не проигрываем" - Зеленский рассказал о сложности вопроса территорий

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, что очень трудно говорить о территориях - как вернуть всю землю на сегодня - это очень сложно, но россия также не может сделать это на поле боя - "вот почему они не побеждают, а мы не проигрываем", пишет УНН.

Детали

Зеленского, как указано, спросили, сможет ли Украина победить в войне.

"Это зависит от того, что люди имеют в виду, когда говорят "победа". И на самом деле очень трудно говорить о территориях. Во-первых, как вернуть всю землю на сегодня - это очень сложно. И это будет слишком много потерь человеческих жизней… Но что хорошо, что россия также не может сделать это на поле боя. Вот почему они не побеждают, а мы не проигрываем", - сказал Зеленский.

"Но по вопросу сдачи городов-крепостей Славянск и Краматорск он был однозначен - это была бы красная линия", пишет издание.

"Это наша территория, и звучит невероятно странно, почему мы должны отступать с нашей земли? Почему они оккупировали ее, нашу землю, и никто не может их вытеснить", - указал Зеленский.

"Если мы выйдем из этой территории, как вы сказали, например, из Славянска, именно сейчас, именно в этот момент, 200 000 человек, которые там сейчас находятся, будут оккупированы русскими. Кто сказал россии, что эти люди готовы быть русскими людьми? А если нет, то они их убьют или вытолкнут на фронт, или отправят в тюрьму", - отметил Президент.

На вопрос о том, насколько близка Украина к достижению мира, он, как пишет издание, "сказал, что есть окно между сейчас и промежуточными выборами в Америке в ноябре".

"Теперь я думаю, что у нас есть шанс. Между нами, что я на самом деле думаю о следующем году… зависит от этих месяцев, будем ли мы иметь шанс завершить войну до осени. До выборов, важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, у нас это будет, теперь у нас есть это окно", - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что готов встретиться с главой кремля владимиром путиным для переговоров и сделает все, чтобы достичь мира.

Он сказал, что США имеют силу прекратить войну, но должны оказывать большее давление на москву.

"Соединенные Штаты даже сильнее, чем они думают о себе. И я действительно так думаю. И они действительно давят на путина. Они могут остановить эту войну", - сказал Зеленский.

Но он призвал администрацию в Вашингтоне усилить санкции против семей российского руководства и предоставить Украине более современное оружие, утверждая, что только усиление давления заставит москву серьезно отнестись к переговорам.

Зеленский также открыто говорил о своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом, описывая их как "не простые", но подчеркнул, что отношения Украины выходят за рамки "личностей".

Следующая трехсторонняя встреча, скорее всего, состоится в Абу-Даби в начале марта - Зеленский26.02.26, 22:09 • 11240 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Славянск
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Краматорск