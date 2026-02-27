"Они не побеждают, а мы не проигрываем" - Зеленский рассказал о сложности вопроса территорий

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News, что очень трудно говорить о территориях - как вернуть всю землю на сегодня - это очень сложно, но россия также не может сделать это на поле боя - "вот почему они не побеждают, а мы не проигрываем", пишет УНН.

Детали

Зеленского, как указано, спросили, сможет ли Украина победить в войне.

"Это зависит от того, что люди имеют в виду, когда говорят "победа". И на самом деле очень трудно говорить о территориях. Во-первых, как вернуть всю землю на сегодня - это очень сложно. И это будет слишком много потерь человеческих жизней… Но что хорошо, что россия также не может сделать это на поле боя. Вот почему они не побеждают, а мы не проигрываем", - сказал Зеленский.

"Но по вопросу сдачи городов-крепостей Славянск и Краматорск он был однозначен - это была бы красная линия", пишет издание.

"Это наша территория, и звучит невероятно странно, почему мы должны отступать с нашей земли? Почему они оккупировали ее, нашу землю, и никто не может их вытеснить", - указал Зеленский.

"Если мы выйдем из этой территории, как вы сказали, например, из Славянска, именно сейчас, именно в этот момент, 200 000 человек, которые там сейчас находятся, будут оккупированы русскими. Кто сказал россии, что эти люди готовы быть русскими людьми? А если нет, то они их убьют или вытолкнут на фронт, или отправят в тюрьму", - отметил Президент.

На вопрос о том, насколько близка Украина к достижению мира, он, как пишет издание, "сказал, что есть окно между сейчас и промежуточными выборами в Америке в ноябре".

"Теперь я думаю, что у нас есть шанс. Между нами, что я на самом деле думаю о следующем году… зависит от этих месяцев, будем ли мы иметь шанс завершить войну до осени. До выборов, важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, у нас это будет, теперь у нас есть это окно", - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что готов встретиться с главой кремля владимиром путиным для переговоров и сделает все, чтобы достичь мира.

Он сказал, что США имеют силу прекратить войну, но должны оказывать большее давление на москву.

"Соединенные Штаты даже сильнее, чем они думают о себе. И я действительно так думаю. И они действительно давят на путина. Они могут остановить эту войну", - сказал Зеленский.

Но он призвал администрацию в Вашингтоне усилить санкции против семей российского руководства и предоставить Украине более современное оружие, утверждая, что только усиление давления заставит москву серьезно отнестись к переговорам.

Зеленский также открыто говорил о своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом, описывая их как "не простые", но подчеркнул, что отношения Украины выходят за рамки "личностей".

