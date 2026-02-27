"Вони не перемагають, а ми не програємо" - Зеленський розповів про складність питання територій

$43.210.03
26 лютого, 22:38 • 17041 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 32178 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 30068 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 30992 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 27805 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 43160 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 21808 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 104907 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 46875 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 54139 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Гілларі Клінтон заперечила будь-які зв'язки з Епштейном під час закритих свідчень у Конгресі США26 лютого, 23:32 • 10549 перегляди
Ватикан випустив поштову марку із зображенням знеструмленого київського собору на знак підтримки українцівPhoto27 лютого, 00:34 • 5618 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 11439 перегляди
ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добуPhoto04:46 • 13697 перегляди
Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном05:00 • 10209 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 43160 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 35552 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 104907 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 79611 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 83583 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 11526 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 14107 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 45203 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 54991 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 57368 перегляди
"Вони не перемагають, а ми не програємо" - Зеленський розповів про складність питання територій

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News заявив, що повернення всіх територій є складним, але росія не може перемогти на полі бою. Президент наголосив, що здача Слов'янська і Краматорська є червоною лінією для України.

"Вони не перемагають, а ми не програємо" - Зеленський розповів про складність питання територій

Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News, що дуже важко говорити про території - як повернути всю землю на сьогодні - це дуже складно, але росія також не може зробити це на полі бою - "ось чому вони не перемагають, а ми не програємо", пише УНН.

Деталі

Зеленського, як вказано, запитали, чи зможе Україна перемогти у війні.

"Це залежить від того, що люди мають на увазі, коли кажуть "перемога". І насправді дуже важко говорити про території. По-перше, як повернути всю землю на сьогодні - це дуже складно. І це буде занадто багато втрат людських життів… Але що добре, що росія також не може зробити це на полі бою. Ось чому вони не перемагають, а ми не програємо", - сказав Зеленський.

"Але щодо питання здачі міст-фортець Слов'янськ і Краматорськ він був однозначним - це була б червона лінія", пише видання.

"Це наша територія, і звучить неймовірно дивно, чому ми повинні відступати з нашої землі? Чому вони окупували її, нашу землю, і ніхто не може їх витіснити", - вказав Зеленський.

"Якщо ми вийдемо з цієї території, як ви сказали, наприклад, зі Слов'янська, саме зараз, саме в цей момент, 200 000 людей, які там зараз знаходяться, будуть окуповані росіянами. Хто сказав росії, що ці люди готові бути російськими людьми? А якщо ні, то вони їх уб'ють або виштовхнуть на фронт, або відправлять до в'язниці", - зазначив Президент.

На запитання про те, наскільки близько Україна до досягнення миру, він, як пише видання, "сказав, що є вікно між зараз і проміжними виборами в Америці в листопаді".

"Тепер я думаю, що у нас є шанс. Між нами, що я насправді думаю про наступний рік… залежить від цих місяців, чи матимемо ми шанс завершити війну до осені. До виборів, важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, у нас це буде, тепер у нас є це вікно", - сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з главою кремля володимиром путіним для переговорів і зробить усе, щоб досягти миру.

Він сказав, що США мають силу припинити війну, але повинні чинити більший тиск на москву.

"Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони думають про себе. І я справді так думаю. І вони дійсно тиснуть на путіна. Вони можуть зупинити цю війну", - сказав Зеленський.

Але він закликав адміністрацію у Вашингтоні посилити санкції проти родин російського керівництва та надати Україні більш сучасну зброю, стверджуючи, що лише посилення тиску змусить москву серйозно поставитися до переговорів.

Зеленський також відкрито говорив про свої відносини з президентом США Дональдом Трампом, описуючи їх як "не прості", але наголосив, що відносини України виходять за межі "особистостей".

Наступна тристороння зустріч, швидше за все, відбудеться в Абу-Дабі на початку березня - Зеленський26.02.26, 22:09 • 11218 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Слов'янськ
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Краматорськ