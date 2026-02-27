"Вони не перемагають, а ми не програємо" - Зеленський розповів про складність питання територій

Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News, що дуже важко говорити про території - як повернути всю землю на сьогодні - це дуже складно, але росія також не може зробити це на полі бою - "ось чому вони не перемагають, а ми не програємо", пише УНН.

Деталі

Зеленського, як вказано, запитали, чи зможе Україна перемогти у війні.

"Це залежить від того, що люди мають на увазі, коли кажуть "перемога". І насправді дуже важко говорити про території. По-перше, як повернути всю землю на сьогодні - це дуже складно. І це буде занадто багато втрат людських життів… Але що добре, що росія також не може зробити це на полі бою. Ось чому вони не перемагають, а ми не програємо", - сказав Зеленський.

"Але щодо питання здачі міст-фортець Слов'янськ і Краматорськ він був однозначним - це була б червона лінія", пише видання.

"Це наша територія, і звучить неймовірно дивно, чому ми повинні відступати з нашої землі? Чому вони окупували її, нашу землю, і ніхто не може їх витіснити", - вказав Зеленський.

"Якщо ми вийдемо з цієї території, як ви сказали, наприклад, зі Слов'янська, саме зараз, саме в цей момент, 200 000 людей, які там зараз знаходяться, будуть окуповані росіянами. Хто сказав росії, що ці люди готові бути російськими людьми? А якщо ні, то вони їх уб'ють або виштовхнуть на фронт, або відправлять до в'язниці", - зазначив Президент.

На запитання про те, наскільки близько Україна до досягнення миру, він, як пише видання, "сказав, що є вікно між зараз і проміжними виборами в Америці в листопаді".

"Тепер я думаю, що у нас є шанс. Між нами, що я насправді думаю про наступний рік… залежить від цих місяців, чи матимемо ми шанс завершити війну до осені. До виборів, важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах. Якщо вдасться досягти миру, у нас це буде, тепер у нас є це вікно", - сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з главою кремля володимиром путіним для переговорів і зробить усе, щоб досягти миру.

Він сказав, що США мають силу припинити війну, але повинні чинити більший тиск на москву.

"Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони думають про себе. І я справді так думаю. І вони дійсно тиснуть на путіна. Вони можуть зупинити цю війну", - сказав Зеленський.

Але він закликав адміністрацію у Вашингтоні посилити санкції проти родин російського керівництва та надати Україні більш сучасну зброю, стверджуючи, що лише посилення тиску змусить москву серйозно поставитися до переговорів.

Зеленський також відкрито говорив про свої відносини з президентом США Дональдом Трампом, описуючи їх як "не прості", але наголосив, що відносини України виходять за межі "особистостей".

Наступна тристороння зустріч, швидше за все, відбудеться в Абу-Дабі на початку березня - Зеленський