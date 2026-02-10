Посол США в НАТО опроверг установление Вашингтоном дедлайна для мирных переговоров после слов Зеленского
Киев • УНН
Посол США в НАТО Мэтью Уитакер опроверг, что США установили новый дедлайн для мирных переговоров по войне РФ против Украины. Он отметил, что установление дедлайнов опасно.
Посол США в НАТО Мэтью Уитакер опроверг предположения, что США установили новый дедлайн для мирных переговоров по войне РФ против Украины.
Детали
Уитакер указал, что "Президент Зеленский упомянул этот июньский дедлайн", и добавил: "Я не думаю, что Соединенные Штаты что-то подобное объявляли".
"Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны пришли к соглашению и заключили мирное соглашение. Мы хотели бы этого как можно скорее, и… мы просто хотим… чтобы страдания и убийства в Украине прекратились", - сказал Уитакер.
Он добавил, что в таких ситуациях установление дедлайнов, как правило, "очень опасно", и сказал: "Мы хотим заключить мирное соглашение. Думаю, мы просто сделаем это, как только оно будет готово. Но в конечном итоге обе стороны, русские и украинцы, должны будут согласиться на любое достигнутое соглашение".
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский отметил ранее, что США предлагают завершить войну до начала лета, и, вероятно, будут давить на стороны согласно такому графику.