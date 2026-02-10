Посол США в НАТО опроверг установление Вашингтоном дедлайна для мирных переговоров после слов Зеленского

$43.030.02
51.120.36
ukenru
9 февраля, 22:01 • 11340 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 20576 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 19407 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 18949 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 17688 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 16947 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 18704 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 29459 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 47323 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 44391 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.9м/с
67%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Папа Лев передал Украине генераторы и лекарства для борьбы с последствиями зимних обстреловPhoto9 февраля, 22:24 • 6936 просмотра
Испания модернизирует дальнобойную ракету Meteor для повышения эффективности украинских истребителей GripenPhoto9 февраля, 22:49 • 5924 просмотра
Трамп опубликовал ИИ-изображение с новой картой США с участием мировых лидеров9 февраля, 23:11 • 4402 просмотра
Куба впервые за десять лет полностью осталась без импорта нефти из-за блокады США9 февраля, 23:37 • 7416 просмотра
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением04:59 • 11168 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 23143 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 31250 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 69648 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 91141 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 106542 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Гренландия
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 11297 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 13196 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 13701 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 39979 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 42444 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Старлинк

Посол США в НАТО опроверг установление Вашингтоном дедлайна для мирных переговоров после слов Зеленского

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер опроверг, что США установили новый дедлайн для мирных переговоров по войне РФ против Украины. Он отметил, что установление дедлайнов опасно.

Посол США в НАТО опроверг установление Вашингтоном дедлайна для мирных переговоров после слов Зеленского

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер опроверг предположения, что США установили новый дедлайн для мирных переговоров по войне РФ против Украины, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Уитакер указал, что "Президент Зеленский упомянул этот июньский дедлайн", и добавил: "Я не думаю, что Соединенные Штаты что-то подобное объявляли".

"Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны пришли к соглашению и заключили мирное соглашение. Мы хотели бы этого как можно скорее, и… мы просто хотим… чтобы страдания и убийства в Украине прекратились", - сказал Уитакер.

Он добавил, что в таких ситуациях установление дедлайнов, как правило, "очень опасно", и сказал: "Мы хотим заключить мирное соглашение. Думаю, мы просто сделаем это, как только оно будет готово. Но в конечном итоге обе стороны, русские и украинцы, должны будут согласиться на любое достигнутое соглашение".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский отметил ранее, что США предлагают завершить войну до начала лета, и, вероятно, будут давить на стороны согласно такому графику.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
НАТО
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина