ЕС потребует уступок от рф в рамках мирного урегулирования в Украине: среди них - сокращение вооруженных сил

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила во вторник, что предложит список уступок, которые Европа должна потребовать от россии в рамках урегулирования конфликта в Украине, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Переговоры о прекращении войны в основном ведутся с участием украинских, американских и российских официальных лиц, а европейские представители периодически консультируются. Однако европейские чиновники заявляют, что без них мирное соглашение невозможно.

"Все за столом переговоров, включая россиян и американцев, должны понимать, что требуется согласие европейцев", — сказала Каллас группе журналистов информационного агентства в Брюсселе.

"И для этого у нас также есть условия. И мы должны выдвигать условия не к украинцам, на которых и так оказывается сильное давление, а к россиянам".

Посол США в НАТО опроверг установление Вашингтоном дедлайна для мирных переговоров после слов Зеленского

Добавим

Каллас заявила, что в ближайшие дни предложит список правительствам стран-членов ЕС. На вопрос о том, что может быть включено в список, она упомянула о возвращении всех украинских детей, похищенных во время войны, и ограничениях на российские вооруженные силы. Она не стала вдаваться в подробности.

Европейские чиновники заявляют, что имеют рычаги влияния, такие как замороженные в Европе российские активы на сумму около 210 миллиардов евро (250 миллиардов долларов), которые могут стать частью любого урегулирования.

Большинство европейских стран проводят политику дипломатической изоляции россии с момента ее вторжения в Украину в 2022 году. Однако некоторые в последние месяцы высказывались в пользу прямых переговоров с москвой, отчасти потому, что они опасаются длительных дискуссий между американскими и российскими официальными лицами.

Главный советник президента Франции Эммануэля Макрона по внешней политике Эммануэль Бонн на прошлой неделе посетил москву для переговоров с российскими официальными лицами.

Некоторые европейские чиновники предложили назначить представителя ЕС для руководства переговорами с россией. Но Каллас заявила, что для блока важно определить свои послания москве, прежде чем рассматривать такое назначение.

"Если мы не будем отстаивать свои позиции, нам нет смысла сидеть за столом переговоров", - сказала Каллас. "Важно обсудить, какие уступки нам необходимо увидеть со стороны россии для достижения устойчивого мира".