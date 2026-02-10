$43.030.02
17:38
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
17:08
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
16:55
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
ЕС потребует уступок от рф в рамках мирного урегулирования в Украине: среди них - сокращение вооруженных сил

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Кая Каллас заявила, что предложит список уступок, которые Европа должна потребовать от россии для урегулирования конфликта в Украине. Среди условий - возвращение украинских детей и ограничения на российские вооруженные силы.

ЕС потребует уступок от рф в рамках мирного урегулирования в Украине: среди них - сокращение вооруженных сил

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила во вторник, что предложит список уступок, которые Европа должна потребовать от россии в рамках урегулирования конфликта в Украине, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Переговоры о прекращении войны в основном ведутся с участием украинских, американских и российских официальных лиц, а европейские представители периодически консультируются. Однако европейские чиновники заявляют, что без них мирное соглашение невозможно.

"Все за столом переговоров, включая россиян и американцев, должны понимать, что требуется согласие европейцев", — сказала Каллас группе журналистов информационного агентства в Брюсселе.

"И для этого у нас также есть условия. И мы должны выдвигать условия не к украинцам, на которых и так оказывается сильное давление, а к россиянам".

Посол США в НАТО опроверг установление Вашингтоном дедлайна для мирных переговоров после слов Зеленского10.02.26, 10:13 • 12173 просмотра

Добавим

Каллас заявила, что в ближайшие дни предложит список правительствам стран-членов ЕС. На вопрос о том, что может быть включено в список, она упомянула о возвращении всех украинских детей, похищенных во время войны, и ограничениях на российские вооруженные силы. Она не стала вдаваться в подробности.

Европейские чиновники заявляют, что имеют рычаги влияния, такие как замороженные в Европе российские активы на сумму около 210 миллиардов евро (250 миллиардов долларов), которые могут стать частью любого урегулирования.

Большинство европейских стран проводят политику дипломатической изоляции россии с момента ее вторжения в Украину в 2022 году. Однако некоторые в последние месяцы высказывались в пользу прямых переговоров с москвой, отчасти потому, что они опасаются длительных дискуссий между американскими и российскими официальными лицами.

Главный советник президента Франции Эммануэля Макрона по внешней политике Эммануэль Бонн на прошлой неделе посетил москву для переговоров с российскими официальными лицами.

Некоторые европейские чиновники предложили назначить представителя ЕС для руководства переговорами с россией. Но Каллас заявила, что для блока важно определить свои послания москве, прежде чем рассматривать такое назначение.

"Если мы не будем отстаивать свои позиции, нам нет смысла сидеть за столом переговоров", - сказала Каллас. "Важно обсудить, какие уступки нам необходимо увидеть со стороны россии для достижения устойчивого мира".

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Эммануэль Бонн
Кайя Каллас
Reuters
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Брюссель
Франция
Европа
Соединённые Штаты
Украина