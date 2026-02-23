Після року переговорів немає навіть припинення вогню, дискусія про мир в Україні має змінити фокус - Каллас
Київ • УНН
Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що відповідальність за відсутність припинення вогню лежить на росії. Вона наголосила на необхідності змінити фокус тиску з України на росію.
Попри рік переговорів, навіть припинення вогню досі не досягнуто, і відповідальність за це лежить не на Україні, саме росія не бажає припиняти війну. Про це заявила висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає УНН.
Деталі
За її словами, міжнародна дискусія про мир має змінити фокус.
Усі розуміють, що дипломатія краща за війну, але після року переговорів ми досі не маємо навіть режиму припинення вогню. І це не Україна є перешкодою для миру, це росія
Вона наголосила, що тиск має бути спрямований не на Україну з вимогами поступитися територіями, а на росію – з чіткими вимогами щодо завершення війни.
Ми маємо змінити підхід – від тиску на Україну до того, що саме росія повинна зробити, щоб виконати базові умови справедливого та тривалого миру
Каллас підкреслила, що Європа має законні інтереси в тому, як завершиться війна, і вони не можуть бути проігноровані.
Повага до кордонів, припинення диверсій, виплата воєнних збитків і повернення викрадених українських дітей – це не завищені вимоги. Це мінімальний базис
За її словами, російські максималістські вимоги не можуть отримувати поблажливої реакції з боку Заходу.
Максималістські вимоги росії не можуть бути зустрінуті мінімалістською відповіддю
Нагадаємо
Європейський Союз запровадив санкції проти 8 осіб, серед яких судді, прокурор та слідчий, за порушення прав людини та репресії в росії. Обмеження включають заморожування активів та заборону на в'їзд до ЄС.