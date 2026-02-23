Після року переговорів немає навіть припинення вогню, дискусія про мир в Україні має змінити фокус - Каллас

Попри рік переговорів, навіть припинення вогню досі не досягнуто, і відповідальність за це лежить не на Україні, саме росія не бажає припиняти війну. Про це заявила висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає УНН.

За її словами, міжнародна дискусія про мир має змінити фокус.

Усі розуміють, що дипломатія краща за війну, але після року переговорів ми досі не маємо навіть режиму припинення вогню. І це не Україна є перешкодою для миру, це росія