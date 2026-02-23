Після року переговорів немає навіть припинення вогню, дискусія про мир в Україні має змінити фокус - Каллас

$43.270.01
15:53 • 2028 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 3916 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 5238 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 8786 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
13:20 • 34676 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 41349 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 26263 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 31732 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
23 лютого, 10:23 • 31590 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
23 лютого, 10:16 • 25705 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
Популярнi новини
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 58466 перегляди
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo11:24 • 23960 перегляди
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного урядуVideo11:50 • 33839 перегляди
Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знатиPhoto13:28 • 20403 перегляди
Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знатиPhoto13:28 • 20403 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу14:00 • 11556 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 135474 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 144817 перегляди
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo11:24 • 24011 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 58523 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 66536 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 66687 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 65611 перегляди
Після року переговорів немає навіть припинення вогню, дискусія про мир в Україні має змінити фокус - Каллас

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що відповідальність за відсутність припинення вогню лежить на росії. Вона наголосила на необхідності змінити фокус тиску з України на росію.

Після року переговорів немає навіть припинення вогню, дискусія про мир в Україні має змінити фокус - Каллас

Попри рік переговорів, навіть припинення вогню досі не досягнуто, і відповідальність за це лежить не на Україні, саме росія не бажає припиняти війну. Про це заявила висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає УНН.

Деталі

За її словами, міжнародна дискусія про мир має змінити фокус.

Усі розуміють, що дипломатія краща за війну, але після року переговорів ми досі не маємо навіть режиму припинення вогню. І це не Україна є перешкодою для миру, це росія 

– сказала Каллас.

Вона наголосила, що тиск має бути спрямований не на Україну з вимогами поступитися територіями, а на росію – з чіткими вимогами щодо завершення війни.

Ми маємо змінити підхід – від тиску на Україну до того, що саме росія повинна зробити, щоб виконати базові умови справедливого та тривалого миру 

– заявила вона.

Каллас підкреслила, що Європа має законні інтереси в тому, як завершиться війна, і вони не можуть бути проігноровані.

Повага до кордонів, припинення диверсій, виплата воєнних збитків і повернення викрадених українських дітей – це не завищені вимоги. Це мінімальний базис 

– зазначила вона.

За її словами, російські максималістські вимоги не можуть отримувати поблажливої реакції з боку Заходу.

Максималістські вимоги росії не можуть бути зустрінуті мінімалістською відповіддю 

– підсумувала Каллас.

23.02.26, 17:53 • 2004 перегляди

Нагадаємо

Європейський Союз запровадив санкції проти 8 осіб, серед яких судді, прокурор та слідчий, за порушення прав людини та репресії в росії. Обмеження включають заморожування активів та заборону на в'їзд до ЄС.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт