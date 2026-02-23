После года переговоров нет даже прекращения огня, дискуссия о мире в Украине должна изменить фокус - Каллас

$43.270.01
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Изменения движения поездов коснулись шести областей, часть рейсов заменили автобусами
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в Лувре
Нидерланды получили самого молодого премьер-министра в истории - король принял присягу нового коалиционного правительства
Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знать
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делать
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицо
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в Лувре
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом Холландом
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью
После года переговоров нет даже прекращения огня, дискуссия о мире в Украине должна изменить фокус - Каллас

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что ответственность за отсутствие прекращения огня лежит на россии. Она подчеркнула необходимость изменить фокус давления с Украины на россию.

После года переговоров нет даже прекращения огня, дискуссия о мире в Украине должна изменить фокус - Каллас

Несмотря на год переговоров, даже прекращение огня до сих пор не достигнуто, и ответственность за это лежит не на Украине, именно Россия не желает прекращать войну. Об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает УНН.

Детали

По ее словам, международная дискуссия о мире должна изменить фокус.

Все понимают, что дипломатия лучше войны, но после года переговоров мы до сих пор не имеем даже режима прекращения огня. И это не Украина является препятствием для мира, это Россия 

– сказала Каллас.

Она подчеркнула, что давление должно быть направлено не на Украину с требованиями уступить территории, а на Россию – с четкими требованиями по завершению войны.

Мы должны изменить подход – от давления на Украину до того, что именно Россия должна сделать, чтобы выполнить базовые условия справедливого и длительного мира 

– заявила она.

Каллас подчеркнула, что Европа имеет законные интересы в том, как завершится война, и они не могут быть проигнорированы.

Уважение к границам, прекращение диверсий, выплата военных убытков и возвращение похищенных украинских детей – это не завышенные требования. Это минимальный базис 

– отметила она.

По ее словам, российские максималистские требования не могут получать снисходительной реакции со стороны Запада.

Максималистские требования России не могут быть встречены минималистским ответом 

– подытожила Каллас.

ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас

Напомним

Европейский Союз ввел санкции против 8 человек, среди которых судьи, прокурор и следователь, за нарушение прав человека и репрессии в России. Ограничения включают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС.

Андрей Тимощенков

