После года переговоров нет даже прекращения огня, дискуссия о мире в Украине должна изменить фокус - Каллас
Киев • УНН
Высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что ответственность за отсутствие прекращения огня лежит на россии. Она подчеркнула необходимость изменить фокус давления с Украины на россию.
Несмотря на год переговоров, даже прекращение огня до сих пор не достигнуто, и ответственность за это лежит не на Украине, именно Россия не желает прекращать войну. Об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает УНН.
Детали
По ее словам, международная дискуссия о мире должна изменить фокус.
Все понимают, что дипломатия лучше войны, но после года переговоров мы до сих пор не имеем даже режима прекращения огня. И это не Украина является препятствием для мира, это Россия
Она подчеркнула, что давление должно быть направлено не на Украину с требованиями уступить территории, а на Россию – с четкими требованиями по завершению войны.
Мы должны изменить подход – от давления на Украину до того, что именно Россия должна сделать, чтобы выполнить базовые условия справедливого и длительного мира
Каллас подчеркнула, что Европа имеет законные интересы в том, как завершится война, и они не могут быть проигнорированы.
Уважение к границам, прекращение диверсий, выплата военных убытков и возвращение похищенных украинских детей – это не завышенные требования. Это минимальный базис
По ее словам, российские максималистские требования не могут получать снисходительной реакции со стороны Запада.
Максималистские требования России не могут быть встречены минималистским ответом
Напомним
Европейский Союз ввел санкции против 8 человек, среди которых судьи, прокурор и следователь, за нарушение прав человека и репрессии в России. Ограничения включают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС.