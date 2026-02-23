После года переговоров нет даже прекращения огня, дискуссия о мире в Украине должна изменить фокус - Каллас

Несмотря на год переговоров, даже прекращение огня до сих пор не достигнуто, и ответственность за это лежит не на Украине, именно Россия не желает прекращать войну. Об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает УНН.

Детали

По ее словам, международная дискуссия о мире должна изменить фокус.

Все понимают, что дипломатия лучше войны, но после года переговоров мы до сих пор не имеем даже режима прекращения огня. И это не Украина является препятствием для мира, это Россия – сказала Каллас.

Она подчеркнула, что давление должно быть направлено не на Украину с требованиями уступить территории, а на Россию – с четкими требованиями по завершению войны.

Мы должны изменить подход – от давления на Украину до того, что именно Россия должна сделать, чтобы выполнить базовые условия справедливого и длительного мира – заявила она.

Каллас подчеркнула, что Европа имеет законные интересы в том, как завершится война, и они не могут быть проигнорированы.

Уважение к границам, прекращение диверсий, выплата военных убытков и возвращение похищенных украинских детей – это не завышенные требования. Это минимальный базис – отметила она.

По ее словам, российские максималистские требования не могут получать снисходительной реакции со стороны Запада.

Максималистские требования России не могут быть встречены минималистским ответом – подытожила Каллас.

Напомним

Европейский Союз ввел санкции против 8 человек, среди которых судьи, прокурор и следователь, за нарушение прав человека и репрессии в России. Ограничения включают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС.