Европарламент поддержал новые гарантии безопасности для Украины и более жесткие ограничения для РФ

Европарламент в резолюции после своего заседания 24 февраля 2026 года назвал Россию и Беларусь полностью ответственными за войну в Украине и призвал усилить санкции против этих стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное сообщение Европарламента.

Детали

В документе парламент ЕС требует от России немедленно прекратить боевые действия, вывести войска со всей международно признанной территории Украины, освободить задержанных и депортированных гражданских лиц, в том числе детей, а также прекратить нарушение независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также евродепутаты подтвердили, что не признают какие-либо оккупированные ВС РФ территории Украины как принадлежащие России.

Отдельным блоком в резолюции говорится о гарантиях безопасности.

Депутаты подчеркнули, что будущее мирное соглашение между Украиной и РФ должно опираться на надежные и реальные гарантии безопасности для Украины, сопоставимые со статьей 5 НАТО и статьей 42(7) Договора о ЕС. Соглашение должно соответствовать международному праву, предусматривать ответственность и репарации и не ограничивать право Украины на самооборону и выбор союзов. В то же время в Европарламенте отметили, что никакие решения об Украине или Европе не могут приниматься без Украины или Европы.

В тексте документа европарламентарии также зафиксировали, что будущее Украины — в ЕС. Европарламент рекомендует ускорить интеграцию Украины в единый рынок и подготовку самого ЕС к будущему расширению через внутренние институциональные реформы.

Кроме того, государства-члены ЕС призвали усилить военную, политическую и дипломатическую поддержку Украины и взять на себя большую ответственность за европейскую безопасность.

ЕП также приветствовал новые многонациональные инициативы по безопасности для Украины, в частности предложенные западными союзниками силы сдерживания в сочетании с гарантиями, но выразил обеспокоенность тем, что такие гарантии могут вступить в силу только после согласования прекращения огня.

Кроме того, депутаты заявили об обеспокоенности нынешним подходом США к мирным переговорам, поскольку Вашингтон, как подозревают в ЕС, может отдавать приоритет краткосрочным договоренностям и сохранению стратегической стабильности с Россией вместо переговоров о всеобъемлющем, справедливом и длительном мире на основе международного права.

Что касается санкционной политики, резолюция призывает к усилению ограничений против России и дальнейшего энергетического отделения от нее. Евродепутаты поддержали усилия по сворачиванию импорта российского газа и нефти и требуют дальнейшего отказа от других российских энергоресурсов, в частности нефти и нефтепродуктов, урана, обогащенного урана, ядерного топлива и услуг, а также окончательного вывода из эксплуатации газопроводов "Северный поток".

Отдельно Европарламент осудил депортацию украинских детей в Россию и поддержал международные усилия по их возвращению.

Также депутаты выступили за расширение санкций против российских институтов и должностных лиц, причастных к военным преступлениям, усиление контроля за обходом санкций, запрет въезда в Шенгенскую зону для российских военных, участвующих в войне, а также за признание ЧВК "Вагнер" и ее правопреемников террористическими организациями.

Отметим, что резолюцию поддержали 437 депутатов, 82 проголосовали против, 70 воздержались.

Напомним

Европейские лидеры направили сообщения поддержки Украине в годовщину вторжения РФ. Они обещают усилить поддержку Украины и подчеркивают ее будущее в ЕС.