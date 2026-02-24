20-й пакет санкций ЕС против рф будет принят, это вопрос времени - президент Еврокомиссии

Европейский Союз работает над подготовкой 20-го пакета санкций против России, и его принятие является вопросом времени, несмотря на сложность переговоров и необходимость единогласного решения. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время общения с журналистами в Киеве 24 февраля, передает УНН.

По ее словам, санкционные решения в ЕС принимаются единогласно, и этот принцип будет оставаться неизменным.

В то же время она подчеркнула, что работа над предыдущим, 19-м пакетом санкций, также была непростой, однако завершилась успешно.

Ни один из этих процессов не был простым, когда мы вели переговоры по любому из пакетов. Но, исходя из опыта предыдущего 19-го пакета, я уверена, что мы также примем и 20-й

Дипломат подчеркнула, что принять новый пакет санкций необходимо как можно скорее, учитывая общую цель партнеров — уменьшить доходы России и ослабить ее военную машину.

Это лишь вопрос времени. Это должно произойти как можно скорее. Мы, конечно, чувствуем это давление — обеспечить это как можно быстрее