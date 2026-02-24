20-й пакет санкций ЕС против рф будет принят, это вопрос времени - президент Еврокомиссии

$43.300.02
51.010.09
ukenru
15:23 • 2004 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 5640 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 6914 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 14529 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 11676 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 27640 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 20543 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 18727 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 18166 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
24 февраля, 06:54 • 16726 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
78%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto24 февраля, 07:05 • 24876 просмотра
В Киеве состоятся заседания Коалиции желающих и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии"24 февраля, 07:43 • 4400 просмотра
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo24 февраля, 09:17 • 13831 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений24 февраля, 09:44 • 18427 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 8672 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
12:55 • 14528 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 27640 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 46956 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 66249 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 69313 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Блогеры
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 2268 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 9032 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 25234 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 22946 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 23707 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Старлинк
Отопление

20-й пакет санкций ЕС против рф будет принят, это вопрос времени - президент Еврокомиссии

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Европейский Союз работает над 20-м пакетом санкций против россии, его принятие является вопросом времени. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решения принимаются единогласно.

20-й пакет санкций ЕС против рф будет принят, это вопрос времени - президент Еврокомиссии

Европейский Союз работает над подготовкой 20-го пакета санкций против России, и его принятие является вопросом времени, несмотря на сложность переговоров и необходимость единогласного решения. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время общения с журналистами в Киеве 24 февраля, передает УНН.

Детали

По ее словам, санкционные решения в ЕС принимаются единогласно, и этот принцип будет оставаться неизменным.

В то же время она подчеркнула, что работа над предыдущим, 19-м пакетом санкций, также была непростой, однако завершилась успешно.

Ни один из этих процессов не был простым, когда мы вели переговоры по любому из пакетов. Но, исходя из опыта предыдущего 19-го пакета, я уверена, что мы также примем и 20-й 

- отметила она.

Дипломат подчеркнула, что принять новый пакет санкций необходимо как можно скорее, учитывая общую цель партнеров — уменьшить доходы России и ослабить ее военную машину.

Это лишь вопрос времени. Это должно произойти как можно скорее. Мы, конечно, чувствуем это давление — обеспечить это как можно быстрее 

- добавила она.

Напомним

Европарламент в резолюции от 24 февраля 2026 года признал Россию и Беларусь полностью ответственными за войну в Украине и призвал усилить санкции. Депутаты требуют от РФ немедленно прекратить боевые действия, вывести войска и освободить депортированных лиц.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Дипломатка
Беларусь
Европейский парламент
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Киев