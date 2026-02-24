США расширили санкционный список против России из-за угроз в сфере кибербезопасности

$43.300.02
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 6186 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 6124 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 7208 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном мире
Эксклюзив
16:08 • 10200 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 12148 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 13101 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 12695 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 22283 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13433 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Украина разоблачила россию в попытке "переписать" Будапештский меморандум
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судом
Аудиторы США опубликовали отчет об украинских грантовых активистах: превратили реформы в собственный заработок, – адвокат
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в Украину
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образом
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:55 • 22289 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 09:05 • 33506 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
23 февраля, 13:20 • 70383 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
23 февраля, 13:02 • 73248 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Беларусь
Латвия
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памяти
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образом
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в Украину
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судом
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхе
Техника
Дипломатка
Отопление
Золото
Х-47М2 "Кинжал"

США расширили санкционный список против России из-за угроз в сфере кибербезопасности

Киев • УНН

 • 610 просмотра

США ввели новые санкции против трех российских компаний и четырех физических лиц из-за угроз в сфере кибербезопасности. Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на операции с ними.

США расширили санкционный список против России из-за угроз в сфере кибербезопасности

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США официально объявило о введении новых ограничений в отношении ряда физических и юридических лиц, связанных с Российской Федерацией. Решение направлено на блокирование деятельности структур и специалистов, чьи действия представляют прямую угрозу международной цифровой безопасности и критической инфраструктуре. Об этом пишет УНН.

Подробности

В обновленный санкционный список попали три специализированные организации: Advance Security Solutions, Matrix и Operation Zero. Американское ведомство считает эти компании причастными к разработке или содействию реализации вредоносных кибертехнологий.

20-й пакет санкций ЕС против рф будет принят, это вопрос времени - президент Еврокомиссии24.02.26, 17:59 • 1952 просмотра

Действие санкций предусматривает замораживание всех активов указанных структур на территории США и полный запрет для американских граждан и компаний на проведение любых финансовых или технологических операций с ними.

Персональные санкции против специалистов и управленцев

Помимо организаций, под прямые ограничения Вашингтона попали четверо физических лиц: Олег Кучеров, Азизджон Мамашоев, Марина Васанович и Сергей Зеленюк. По данным Минфина США, эти лица вовлечены в деятельность, подрывающую глобальную безопасность в сети в интересах агрессора.

Внедрение этих мер является частью более широкой стратегии США по сдерживанию российского влияния в киберпространстве и прекращению незаконного использования информационных технологий для ведения войны и шпионажа.

Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов24.02.26, 20:34 • 6202 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Кибератака
Санкции
Война в Украине
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Соединённые Штаты