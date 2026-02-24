США расширили санкционный список против России из-за угроз в сфере кибербезопасности
США ввели новые санкции против трех российских компаний и четырех физических лиц из-за угроз в сфере кибербезопасности. Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на операции с ними.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США официально объявило о введении новых ограничений в отношении ряда физических и юридических лиц, связанных с Российской Федерацией. Решение направлено на блокирование деятельности структур и специалистов, чьи действия представляют прямую угрозу международной цифровой безопасности и критической инфраструктуре. Об этом пишет УНН.
Подробности
В обновленный санкционный список попали три специализированные организации: Advance Security Solutions, Matrix и Operation Zero. Американское ведомство считает эти компании причастными к разработке или содействию реализации вредоносных кибертехнологий.
Действие санкций предусматривает замораживание всех активов указанных структур на территории США и полный запрет для американских граждан и компаний на проведение любых финансовых или технологических операций с ними.
Персональные санкции против специалистов и управленцев
Помимо организаций, под прямые ограничения Вашингтона попали четверо физических лиц: Олег Кучеров, Азизджон Мамашоев, Марина Васанович и Сергей Зеленюк. По данным Минфина США, эти лица вовлечены в деятельность, подрывающую глобальную безопасность в сети в интересах агрессора.
Внедрение этих мер является частью более широкой стратегии США по сдерживанию российского влияния в киберпространстве и прекращению незаконного использования информационных технологий для ведения войны и шпионажа.
