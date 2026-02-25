Китай, Северная Корея, Иран и Куба оказывают Москве помощь, которая способствует продолжению войны против Украины. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявила заместитель постоянного представителя США при организации Тэмми Брюс, сообщает УНН.

Она призвала государства прекратить любую помощь России, которая позволяет ей продолжать войну против Украины.

Имейте в виду, президент Трамп стремится к миру, и его действия, публичные заявления и миссия глобального лидера четко показывают его решимость прекратить резню. ... Это одна из причин, по которым конфликт и в дальнейшем обостряется, несмотря на ошеломляющие потери, которые уже несет Россия