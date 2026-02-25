США в Совбезе ООН назвали страны, которые помогают России продолжать войну против Украины
Киев • УНН
Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс заявила, что Китай, Северная Корея, Иран и Куба помогают России. Она призвала государства прекратить любую помощь, способствующую продолжению войны.
Китай, Северная Корея, Иран и Куба оказывают Москве помощь, которая способствует продолжению войны против Украины. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявила заместитель постоянного представителя США при организации Тэмми Брюс, сообщает УНН.
Подробности
Она призвала государства прекратить любую помощь России, которая позволяет ей продолжать войну против Украины.
Имейте в виду, президент Трамп стремится к миру, и его действия, публичные заявления и миссия глобального лидера четко показывают его решимость прекратить резню. ... Это одна из причин, по которым конфликт и в дальнейшем обостряется, несмотря на ошеломляющие потери, которые уже несет Россия
Она добавила, что "военная сила никогда не решит этот конфликт. Только дипломатическое решение, согласованное обеими сторонами, может это сделать".
Напомним
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что европейские страны не настроены на поддержку трехсторонних переговоров по "украинскому кризису". Он также назвал планы Лондона и Парижа по ядерному оружию для Киева безответственными.
