Є пропозиція від США про 15-річні гарантії безпеки, але Україна хоче 30 або 50 років - Зеленський
Київ • УНН
Україна отримала від США пропозицію щодо 15-річних гарантій безпеки. Президент Зеленський заявив, що Україна хоче гарантії на 30 або 50 років.
Україна отримала від США пропозицію про 15-річні гарантії безпеки, але Україна хоче 30 або 50 років. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.
Деталі
З усіма партнерами працюємо над гарантіями безпеки. Як я і говорив, ми дуже близькі в цілому з цим проєктом. Ми сьогодні зустрічалися з сенаторами, ми сказали, що ми дуже хочемо збільшити гарантії безпеки щодо років, щоб вони були більш дієві для інвесторів. Зараз була зустріч з інвесторами, з бізнесом… і для них потрібні гарантії, які були б довші, ніж 5, 10 років
Він зазначив, що на сьогодні від США є пропозиція щодо гарантій безпеки на 15 років, проте, за його словами, Україна хоче мати такі гарантії на понад 20 років.
30, 50 років. Подивимось на що піде Адміністрація
Нагадаємо
Президент Зеленський заявив, що угоди про гарантії безпеки зі США та Європою готові до підписання. Ці домовленості мають передувати будь-якій угоді про завершення війни.