Є пропозиція від США про 15-річні гарантії безпеки, але Україна хоче 30 або 50 років - Зеленський

Україна отримала від США пропозицію про 15-річні гарантії безпеки, але Україна хоче 30 або 50 років. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

З усіма партнерами працюємо над гарантіями безпеки. Як я і говорив, ми дуже близькі в цілому з цим проєктом. Ми сьогодні зустрічалися з сенаторами, ми сказали, що ми дуже хочемо збільшити гарантії безпеки щодо років, щоб вони були більш дієві для інвесторів. Зараз була зустріч з інвесторами, з бізнесом… і для них потрібні гарантії, які були б довші, ніж 5, 10 років - сказав Зеленський.

Він зазначив, що на сьогодні від США є пропозиція щодо гарантій безпеки на 15 років, проте, за його словами, Україна хоче мати такі гарантії на понад 20 років.

30, 50 років. Подивимось на що піде Адміністрація - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що угоди про гарантії безпеки зі США та Європою готові до підписання. Ці домовленості мають передувати будь-якій угоді про завершення війни.