14:24 • 1984 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
12:44 • 6578 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 10748 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
11:01 • 10835 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 12823 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 13501 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 13349 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 25516 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 42402 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 37484 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
Есть предложение от США о 15-летних гарантиях безопасности, но Украина хочет 30 или 50 лет - Зеленский

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Украина получила от США предложение о 15-летних гарантиях безопасности. Президент Зеленский заявил, что Украина хочет гарантии на 30 или 50 лет.

Есть предложение от США о 15-летних гарантиях безопасности, но Украина хочет 30 или 50 лет - Зеленский

Украина получила от США предложение о 15-летних гарантиях безопасности, но Украина хочет 30 или 50 лет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Подробности

Со всеми партнерами работаем над гарантиями безопасности. Как я и говорил, мы очень близки в целом с этим проектом. Мы сегодня встречались с сенаторами, мы сказали, что мы очень хотим увеличить гарантии безопасности по годам, чтобы они были более действенны для инвесторов. Сейчас была встреча с инвесторами, с бизнесом… и для них нужны гарантии, которые были бы дольше, чем 5, 10 лет

- сказал Зеленский.

Он отметил, что на сегодня от США есть предложение по гарантиям безопасности на 15 лет, однако, по его словам, Украина хочет иметь такие гарантии на более 20 лет.

30, 50 лет. Посмотрим на что пойдет Администрация

 - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что соглашения о гарантиях безопасности с США и Европой готовы к подписанию. Эти договоренности должны предшествовать любому соглашению о завершении войны.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина