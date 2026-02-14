Есть предложение от США о 15-летних гарантиях безопасности, но Украина хочет 30 или 50 лет - Зеленский

Украина получила от США предложение о 15-летних гарантиях безопасности, но Украина хочет 30 или 50 лет. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Подробности

Со всеми партнерами работаем над гарантиями безопасности. Как я и говорил, мы очень близки в целом с этим проектом. Мы сегодня встречались с сенаторами, мы сказали, что мы очень хотим увеличить гарантии безопасности по годам, чтобы они были более действенны для инвесторов. Сейчас была встреча с инвесторами, с бизнесом… и для них нужны гарантии, которые были бы дольше, чем 5, 10 лет - сказал Зеленский.

Он отметил, что на сегодня от США есть предложение по гарантиям безопасности на 15 лет, однако, по его словам, Украина хочет иметь такие гарантии на более 20 лет.

30, 50 лет. Посмотрим на что пойдет Администрация - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что соглашения о гарантиях безопасности с США и Европой готовы к подписанию. Эти договоренности должны предшествовать любому соглашению о завершении войны.