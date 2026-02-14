$42.990.00
17:06 • 2658 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
16:21 • 6458 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14:24 • 9586 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
12:44 • 12122 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
12:18 • 14095 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 13110 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 14101 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14261 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 13743 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 26045 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 71493 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 108380 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 66278 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 84100 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 124863 просмотра
"Это неожиданность" - Зеленский прокомментировал смену руководителя делегации рф на переговорах

Киев • УНН

 • 1644 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неожиданностью замену руководителя российской делегации на переговорах. Он заявил, что россияне хотят отложить принятие решения о прекращении войны.

"Это неожиданность" - Зеленский прокомментировал смену руководителя делегации рф на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал замену руководителя российской делегации на переговорах, назвав это неожиданностью. Об этом он заявил на брифинге во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Подробности

По словам главы государства, россияне хотят отложить принятие решения о прекращении войны и установлении мира. В то же время он заявил, что Украина рассчитывает на американскую сторону и не позволит россиянам отложить или начать переговоры с самого начала, поскольку изменилась группа.

Я думаю, что это будет большая ошибка. Я также надеюсь, что американцы не позволят россиянам таким образом поиграть с ними

- заявил Президент.

Дополнительно

российскую делегацию на переговорах снова возглавит помощник российского диктатора владимира путина, бывший министр культуры рф владимир мединский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин хочет "продать" россиянам сдачу Украиной Донецкой области, как победу.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Владимир Зеленский
Украина