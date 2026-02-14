Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал замену руководителя российской делегации на переговорах, назвав это неожиданностью. Об этом он заявил на брифинге во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Подробности

По словам главы государства, россияне хотят отложить принятие решения о прекращении войны и установлении мира. В то же время он заявил, что Украина рассчитывает на американскую сторону и не позволит россиянам отложить или начать переговоры с самого начала, поскольку изменилась группа.

Я думаю, что это будет большая ошибка. Я также надеюсь, что американцы не позволят россиянам таким образом поиграть с ними - заявил Президент.

Дополнительно

российскую делегацию на переговорах снова возглавит помощник российского диктатора владимира путина, бывший министр культуры рф владимир мединский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин хочет "продать" россиянам сдачу Украиной Донецкой области, как победу.