Зеленский встретился с госсекретарем США Рубио на Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем США Марком Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на украинские СМИ.

Детали

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. В то же время, пока никаких деталей неизвестно.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, во время которой прокомментировал замену руководителя российской делегации на переговорах, назвав это неожиданностью.

По словам главы государства, россияне хотят отложить принятие решения о прекращении войны и установлении мира. В то же время он заявил, что Украина рассчитывает на американскую сторону и не позволит россиянам отложить или начать переговоры с самого начала, поскольку изменилась группа.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которой проинформировал об общей ситуации в украинской энергосистеме и последствиях российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Также Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которой стороны подробно обсудили дальнейшее наполнение и развитие программы PURL.