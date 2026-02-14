Зеленский встретился с госсекретарем США Рубио на Мюнхенской конференции

$42.990.00
51.030.00
ukenru
17:06 • 4142 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
16:21 • 8836 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14:24 • 10678 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 12910 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 14680 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 13355 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 14277 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14373 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 13833 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 26189 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
84%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 14043 просмотра
Переговоры Украина-США-рф сузили круг вопросов на пути к урегулированию, но остались самые сложные - Рубио14 февраля, 09:03 • 5338 просмотра
Зеленский прибыл на второй день Мюнхенской конференции по безопасности - запланировано выступление и встреча с Рубио14 февраля, 09:25 • 5210 просмотра
Пентагон мог использовать ИИ-инструмент во время операции против Мадуро - WSJ14 февраля, 10:59 • 8530 просмотра
Патрульная полиция обнародовала видео с бодикамер с ночи, когда во время задержания умер мужчинаVideo13:12 • 8202 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 72048 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 109887 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 66662 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 84449 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 125177 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Марко Рубио
Ильхам Алиев
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Европа
Соединённые Штаты
Донецкая область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 14045 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 14151 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 17506 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 40420 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 39468 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Сериал
Шахед-136

Зеленский встретился с госсекретарем США Рубио на Мюнхенской конференции

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем США Марком Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности. Подробности встречи пока неизвестны.

Зеленский встретился с госсекретарем США Рубио на Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем США Марком Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на украинские СМИ.

Детали

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. В то же время, пока никаких деталей неизвестно.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, во время которой прокомментировал замену руководителя российской делегации на переговорах, назвав это неожиданностью.

По словам главы государства, россияне хотят отложить принятие решения о прекращении войны и установлении мира. В то же время он заявил, что Украина рассчитывает на американскую сторону и не позволит россиянам отложить или начать переговоры с самого начала, поскольку изменилась группа.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которой проинформировал об общей ситуации в украинской энергосистеме и последствиях российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Также Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которой стороны подробно обсудили дальнейшее наполнение и развитие программы PURL.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Ильхам Алиев
Марко Рубио
Марк Рютте
НАТО
Азербайджан
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина