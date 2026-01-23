Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство

Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль вместе с Генеральным директором Агентства Рафаэлем Гросси заслушали доклады руководителей АЭС в Украине и глав миссий МАГАТЭ, работающих на них. Украина призывает МАГАТЭ к полной изоляции россии, а также санкциям и приостановке ее членства в организации, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Сегодня исполняется три года с начала первой миссии МАГАТЭ на Хмельницкой АЭС. И несмотря на опасные условия, команда Агентства продолжает свои инспекции на украинских энергообъектах. В ближайшее время ожидаем восьмую миссию. Это важный сигнал поддержки в то время, когда россия систематически повышает ставки в ядерной сфере - подчеркнул Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль и выразил благодарность МАГАТЭ за роль в поддержании ядерной безопасности Украины.

Шмыгаль отметил, что работа миссий важна и для донесения правдивой информации до международного сообщества об объективной ситуации в Украине.

По его словам, текущие атаки на энергосистему, ключевые подстанции и транзит беспилотников и ракет через атомные станции свидетельствуют о четких признаках ядерного терроризма в понимании международных конвенций. Первый вице-премьер-министр призвал МАГАТЭ воспользоваться своими полномочиями согласно статье III.A.6 Устава МАГАТЭ и обеспечить соблюдение Семи столпов ядерной безопасности, которые открыто нарушает россия.

Украина предупреждает МАГАТЭ об угрозе ударов РФ по объектам АЭС

Уже в конце января состоится очередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, созванное по запросу Украины. Агентство должно поднять вопрос полной международной изоляции россии и приостановления ее прав как государства-члена, действия которого угрожают глобальной катастрофой и противоречат самой цели МАГАТЭ - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Он также призвал МАГАТЭ проинформировать Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН о нарушении россией норм ядерной и радиационной безопасности и инициировать применение надлежащих международных санкций.

Первый вице-премьер-министр Украины поблагодарил команду МАГАТЭ за системную работу и выразил уверенность в дальнейшем тесном сотрудничестве и лидерстве Агентства в соблюдении международных требований ядерной безопасности.

Шмыгаль и Гросси обсудили необходимость внеочередной встречи МАГАТЭ для оценки последствий атак РФ на энергосистему Украины