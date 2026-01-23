$43.170.01
14:53
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
12:59
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
23 января, 06:55
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство

Киев • УНН

 256 просмотра

Украина призывает МАГАТЭ к полной изоляции россии и приостановке ее членства в организации. Денис Шмыгаль подчеркнул важность миссий МАГАТЭ для донесения правдивой информации.

Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство

Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль вместе с Генеральным директором Агентства Рафаэлем Гросси заслушали доклады руководителей АЭС в Украине и глав миссий МАГАТЭ, работающих на них. Украина призывает МАГАТЭ к полной изоляции россии, а также санкциям и приостановке ее членства в организации, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Сегодня исполняется три года с начала первой миссии МАГАТЭ на Хмельницкой АЭС. И несмотря на опасные условия, команда Агентства продолжает свои инспекции на украинских энергообъектах. В ближайшее время ожидаем восьмую миссию. Это важный сигнал поддержки в то время, когда россия систематически повышает ставки в ядерной сфере

- подчеркнул Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль и выразил благодарность МАГАТЭ за роль в поддержании ядерной безопасности Украины.

Шмыгаль отметил, что работа миссий важна и для донесения правдивой информации до международного сообщества об объективной ситуации в Украине.

По его словам, текущие атаки на энергосистему, ключевые подстанции и транзит беспилотников и ракет через атомные станции свидетельствуют о четких признаках ядерного терроризма в понимании международных конвенций. Первый вице-премьер-министр призвал МАГАТЭ воспользоваться своими полномочиями согласно статье III.A.6 Устава МАГАТЭ и обеспечить соблюдение Семи столпов ядерной безопасности, которые открыто нарушает россия.

Украина предупреждает МАГАТЭ об угрозе ударов РФ по объектам АЭС19.01.26, 18:17 • 2888 просмотров

Уже в конце января состоится очередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, созванное по запросу Украины. Агентство должно поднять вопрос полной международной изоляции россии и приостановления ее прав как государства-члена, действия которого угрожают глобальной катастрофой и противоречат самой цели МАГАТЭ

- подчеркнул Денис Шмыгаль.

Он также призвал МАГАТЭ проинформировать Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН о нарушении россией норм ядерной и радиационной безопасности и инициировать применение надлежащих международных санкций.

Первый вице-премьер-министр Украины поблагодарил команду МАГАТЭ за системную работу и выразил уверенность в дальнейшем тесном сотрудничестве и лидерстве Агентства в соблюдении международных требований ядерной безопасности.

Шмыгаль и Гросси обсудили необходимость внеочередной встречи МАГАТЭ для оценки последствий атак РФ на энергосистему Украины19.01.26, 18:49 • 3313 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Энергоатом
Санкции
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Электроэнергия
Генеральная Ассамблея ООН
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Украина
Денис Шмыгаль