В Белой Церкви проверяют возможное ненадлежащее содержание страуса

$43.270.01
50.920.00
ukenru
23 февраля, 17:51 • 10149 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 17657 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 15680 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 15799 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 13931 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 12267 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 11539 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 12492 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 43325 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 47850 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.8м/с
91%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 22195 просмотра
Зеленский отреагировал на резонансное интервью Залужного и заявил, что не будет обсуждать детали23 февраля, 14:35 • 9948 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 8158 просмотра
Кошта призвал Орбана разблокировать кредит для Украины в размере 90 млрд евро18:02 • 4314 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto21:02 • 4414 просмотра
публикации
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 22264 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 43325 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 47850 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 141051 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 150270 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Кирилл Буданов
Музыкант
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Николаев
Львов
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto21:02 • 4490 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo20:42 • 4344 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 8248 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 64214 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 68562 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Старлинк
Дипломатка
Сериал

В Белой Церкви проверяют возможное ненадлежащее содержание страуса

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Полиция Киевщины начала проверку относительно возможного нарушения условий содержания страуса в гараже Белой Церкви. Информация поступила из соцсетей от зоозащитной организации.

В Белой Церкви проверяют возможное ненадлежащее содержание страуса

Полиция Киевской области проводит проверку относительно возможного нарушения условий содержания животного в городе Белая Церковь. Речь идет о страусе, которого, по информации из соцсетей, держат в гаражном помещении. Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Киевской области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 23 февраля в одном из социальных приложений правоохранители обнаружили публикацию, обнародованную зоозащитной организацией. В ней утверждается о возможном нарушении определенных норм и условий содержания страуса.

По предварительной информации, птицу якобы содержит неизвестный мужчина в гараже на территории города Белая Церковь.

По данному факту сведения зарегистрированы в единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Белоцерковского районного управления полиции

- говорится в сообщении.

Правоохранители сейчас проводят проверку изложенных фактов, после чего будет дана правовая квалификация.

Напомним

В Одессе полиция начала уголовное производство по факту гибели двух котят в котокафе. Часть животных в заведении находилась в болезненном состоянии.

В Кропивницком из-за разлива реки затопило приют для животных17.02.26, 11:04 • 3124 просмотра

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧПКиевская область
Животные
Национальная полиция Украины
Киевская область