В Белой Церкви проверяют возможное ненадлежащее содержание страуса

Полиция Киевской области проводит проверку относительно возможного нарушения условий содержания животного в городе Белая Церковь. Речь идет о страусе, которого, по информации из соцсетей, держат в гаражном помещении. Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Киевской области, передает УНН.

Отмечается, что 23 февраля в одном из социальных приложений правоохранители обнаружили публикацию, обнародованную зоозащитной организацией. В ней утверждается о возможном нарушении определенных норм и условий содержания страуса.

По предварительной информации, птицу якобы содержит неизвестный мужчина в гараже на территории города Белая Церковь.

По данному факту сведения зарегистрированы в единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Белоцерковского районного управления полиции