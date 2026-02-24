В Белой Церкви проверяют возможное ненадлежащее содержание страуса
Киев • УНН
Полиция Киевщины начала проверку относительно возможного нарушения условий содержания страуса в гараже Белой Церкви. Информация поступила из соцсетей от зоозащитной организации.
Полиция Киевской области проводит проверку относительно возможного нарушения условий содержания животного в городе Белая Церковь. Речь идет о страусе, которого, по информации из соцсетей, держат в гаражном помещении. Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Киевской области, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 23 февраля в одном из социальных приложений правоохранители обнаружили публикацию, обнародованную зоозащитной организацией. В ней утверждается о возможном нарушении определенных норм и условий содержания страуса.
По предварительной информации, птицу якобы содержит неизвестный мужчина в гараже на территории города Белая Церковь.
По данному факту сведения зарегистрированы в единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Белоцерковского районного управления полиции
Правоохранители сейчас проводят проверку изложенных фактов, после чего будет дана правовая квалификация.
Напомним
В Одессе полиция начала уголовное производство по факту гибели двух котят в котокафе. Часть животных в заведении находилась в болезненном состоянии.
