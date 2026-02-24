У Білій Церкві перевіряють можливе неналежне утримання страуса
Поліція Київщини розпочала перевірку щодо можливого порушення умов утримання страуса в гаражі Білої Церкви. Інформація надійшла з соцмереж від зоозахисної організації.
Поліція Київщини проводить перевірку щодо можливого порушення умов утримання тварини у місті Біла Церква. Йдеться про страуса, якого, за інформацією з соцмереж, тримають у гаражному приміщенні. Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Київській області, передає УНН.
Зазначається, що 23 лютого в одному із соціальних додатків правоохоронці виявили публікацію, оприлюднену зоозахисною організацією. У ній стверджується про можливе порушення визначених норм та умов утримання страуса.
За попередньою інформацією, птаха нібито утримує невідомий чоловік у гаражі на території міста Біла Церква.
За даним фактом відомості зареєстровано до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Білоцерківського районного управління поліції
Правоохоронці наразі проводять перевірку викладених фактів, після чого буде надано правову кваліфікацію.
