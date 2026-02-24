$43.270.01
23 лютого, 17:51 • 10227 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
23 лютого, 17:38 • 17972 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 15924 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 16030 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 14030 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
23 лютого, 15:29 • 12296 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
23 лютого, 14:58 • 11556 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12503 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
23 лютого, 13:20 • 43405 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
23 лютого, 13:02 • 47910 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 22373 перегляди
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
23 лютого, 13:20 • 43406 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
23 лютого, 13:02 • 47911 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 141105 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 150319 перегляди
У Білій Церкві перевіряють можливе неналежне утримання страуса

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Поліція Київщини розпочала перевірку щодо можливого порушення умов утримання страуса в гаражі Білої Церкви. Інформація надійшла з соцмереж від зоозахисної організації.

У Білій Церкві перевіряють можливе неналежне утримання страуса

Поліція Київщини проводить перевірку щодо можливого порушення умов утримання тварини у місті Біла Церква. Йдеться про страуса, якого, за інформацією з соцмереж, тримають у гаражному приміщенні. Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Київській області, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 23 лютого в одному із соціальних додатків правоохоронці виявили публікацію, оприлюднену зоозахисною організацією. У ній стверджується про можливе порушення визначених норм та умов утримання страуса.

За попередньою інформацією, птаха нібито утримує невідомий чоловік у гаражі на території міста Біла Церква.

За даним фактом відомості зареєстровано до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Білоцерківського районного управління поліції

- йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наразі проводять перевірку викладених фактів, після чого буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо

В Одесі поліція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі двох кошенят у котокафе. Частина тварин у закладі перебувала у хворобливому стані.

Алла Кіосак

