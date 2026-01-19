Шмыгаль и Гросси обсудили необходимость внеочередной встречи МАГАТЭ для оценки последствий атак РФ на энергосистему Украины

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили необходимость организации внеочередной встречи руководящего совета МАГАТЭ для оценки последствий российских атак на украинскую энергосистему, передает УНН.

Обсудили необходимость организации внеочередной встречи руководящего совета МАГАТЭ для оценки последствий российских атак на украинскую энергосистему. В свою очередь Рафаэль Гросси сообщил, что Агентство готовит отчет и методологию оценки влияния российских атак на работу атомных станций - сообщил Шмыгаль.

Первый вице-премьер подчеркнул, что дальнейшее присутствие миссий МАГАТЭ на украинских энергообъектах имеет для нас стратегическое значение.

МАГАТЭ готовит новую миссию экспертов Агентства на украинских АЭС, в частности на Запорожской, и подстанциях, работа которых влияет на функционирование ядерных объектов. Благодарен за это решение - резюмировал Шмыгаль.

Напомним

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел важный разговор с Гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси — проинформировал о возможной подготовке ударов РФ по объектам и сетям, обслуживающим АЭС.