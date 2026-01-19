$43.180.08
Эксклюзив
16:20 • 2332 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 6814 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 10491 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 12606 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 13014 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 29309 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 30026 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 17743 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 23225 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 31622 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
публикации
Эксклюзивы
Шмыгаль и Гросси обсудили необходимость внеочередной встречи МАГАТЭ для оценки последствий атак РФ на энергосистему Украины

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Денис Шмыгаль и Рафаэль Гросси обсудили внеочередную встречу МАГАТЭ для оценки последствий российских атак. Агентство готовит отчет и методологию оценки влияния на атомные станции.

Шмыгаль и Гросси обсудили необходимость внеочередной встречи МАГАТЭ для оценки последствий атак РФ на энергосистему Украины

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили необходимость организации внеочередной встречи руководящего совета МАГАТЭ для оценки последствий российских атак на украинскую энергосистему, передает УНН.

Обсудили необходимость организации внеочередной встречи руководящего совета МАГАТЭ для оценки последствий российских атак на украинскую энергосистему. В свою очередь Рафаэль Гросси сообщил, что Агентство готовит отчет и методологию оценки влияния российских атак на работу атомных станций

- сообщил Шмыгаль.

Первый вице-премьер подчеркнул, что дальнейшее присутствие миссий МАГАТЭ на украинских энергообъектах имеет для нас стратегическое значение.

МАГАТЭ готовит новую миссию экспертов Агентства на украинских АЭС, в частности на Запорожской, и подстанциях, работа которых влияет на функционирование ядерных объектов. Благодарен за это решение - резюмировал Шмыгаль.

Напомним

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел важный разговор с Гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси — проинформировал о возможной подготовке ударов РФ по объектам и сетям, обслуживающим АЭС.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Энергоатом
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Украина
Денис Шмыгаль