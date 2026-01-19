Шмигаль та Гроссі обговорили необхідність позачергової зустрічі МАГАТЕ для оцінки наслідків атак рф на енергосистему України

Перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль та гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорили необхідність організації позачергової зустрічі керівної ради МАГАТЕ для оцінки наслідків російських атак на українську енергосистему, передає УНН.

Обговорили необхідність організації позачергової зустрічі керівної ради МАГАТЕ для оцінки наслідків російських атак на українську енергосистему. У свою чергу Рафаель Гроссі повідомив, що Агентство готує звіт й методологію оцінки впливу російських атак на роботу атомних станцій - повідомив Шмигаль.

Перший віцепрем'єр наголосив, що подальша присутність місій МАГАТЕ на українських енергооб’єктах має для нас стратегічне значення.

МАГАТЕ готує нову місію експертів Агентства на українських АЕС, зокрема на Запорізькій, та підстанціях, робота яких впливає на функціонування ядерних об’єктів. Вдячний за це рішення - резюмував Шмигаль.

Перший віцепрем'єр-міністр — міністра енергетики України Денис Шмигаль провів важливу розмову з Гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі - поінформував про можливу підготовку ударів рф по об’єктах і мережах, що обслуговують АЕС.