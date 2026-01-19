Шмигаль та Гроссі обговорили необхідність позачергової зустрічі МАГАТЕ для оцінки наслідків атак рф на енергосистему України

$43.180.08
Ексклюзив
16:20 • 2146 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 6522 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 10324 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 12404 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 12927 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 29188 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 29927 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 17727 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 23208 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 31598 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 21917 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 24692 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 44520 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго19 січня, 10:04 • 23171 перегляди
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра11:20 • 16269 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється14:58 • 12403 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:57 • 29188 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 29927 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 44524 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 69050 перегляди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Харків
Данія
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 6200 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 24695 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 21919 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 29004 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 41294 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times
Boeing 747

Шмигаль та Гроссі обговорили необхідність позачергової зустрічі МАГАТЕ для оцінки наслідків атак рф на енергосистему України

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Денис Шмигаль та Рафаель Гроссі обговорили позачергову зустріч МАГАТЕ для оцінки наслідків російських атак. Агентство готує звіт та методологію оцінки впливу на атомні станції.

Шмигаль та Гроссі обговорили необхідність позачергової зустрічі МАГАТЕ для оцінки наслідків атак рф на енергосистему України

Перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль та гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорили необхідність організації позачергової зустрічі керівної ради МАГАТЕ для оцінки наслідків російських атак на українську енергосистему, передає УНН.

Обговорили необхідність організації позачергової зустрічі керівної ради МАГАТЕ для оцінки наслідків російських атак на українську енергосистему. У свою чергу Рафаель Гроссі повідомив, що Агентство готує звіт й методологію оцінки впливу російських атак на роботу атомних станцій 

- повідомив Шмигаль.

Перший віцепрем'єр наголосив, що подальша присутність місій МАГАТЕ на українських енергооб’єктах має для нас стратегічне значення.

МАГАТЕ готує нову місію експертів Агентства на українських АЕС, зокрема на Запорізькій, та підстанціях, робота яких впливає на функціонування ядерних об’єктів. Вдячний за це рішення - резюмував Шмигаль.

Нагадаємо

Перший віцепрем'єр-міністр — міністра енергетики України Денис Шмигаль провів важливу розмову з Гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі - поінформував про можливу підготовку ударів рф по об’єктах і мережах, що обслуговують АЕС.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Енергоатом
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна
Денис Шмигаль