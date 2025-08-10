$41.460.00
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
«Ливерпуль» продолжает трансформацию: форвард Нуньес перешел в «Аль-Хиляль» за более чем 53 млн евро

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Форвард Дарвин Нуньес перешел из «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Хиляль» за 53 миллиона евро плюс бонусы. В прошлом сезоне он забил 7 голов и отдал 5 ассистов в 47 матчах.

«Ливерпуль» продолжает трансформацию: форвард Нуньес перешел в «Аль-Хиляль» за более чем 53 млн евро

Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес покинул ФК "Ливерпуль" и перешел в саудовский Аль-Хиляль. Передает УНН со ссылкой на fc liverpool, Фабрицио Романо и T-Online.

Детали

В прошлом сезоне премьер-лиги Англии, форвард национальной сборной Уругвая Дарвин Нуньес забил 7 голов и отдал 5 ассистов в 47 матчах на клубном уровне. В 2022 году сообщалось, что Нуньес стал самым дорогим трансфером в истории "Ливерпуля". До этого, уругваец был конкурентом Романа Яремчука на позиции центрфорварда в составе португальской "Бенфики".

Чемпионы Англии в субботу вечером, уругвайский нападающий сборной Дарвин Нуньес переходит в "Аль-Хиляль" в Саудовской Аравии. Клуб не раскрыл сумму трансфера, но, по сообщениям СМИ, она может достигать 55 миллионов евро.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера — 53 миллиона евро + бонусы.

Напомним

Уго Экитике перешел из франкфуртского "Айнтрахта" в "Ливерпуль" за 79 миллионов фунтов стерлингов. "Ливерпуль" заплатит 69 миллионов фунтов стерлингов первоначального взноса и 10 миллионов фунтов стерлингов бонусами.

Игорь Тележников

спортНовости Мира
Уругвай
Англия
Саудовская Аравия