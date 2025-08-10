«Ливерпуль» продолжает трансформацию: форвард Нуньес перешел в «Аль-Хиляль» за более чем 53 млн евро
Киев • УНН
Форвард Дарвин Нуньес перешел из «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Хиляль» за 53 миллиона евро плюс бонусы. В прошлом сезоне он забил 7 голов и отдал 5 ассистов в 47 матчах.
Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес покинул ФК "Ливерпуль" и перешел в саудовский Аль-Хиляль. Передает УНН со ссылкой на fc liverpool, Фабрицио Романо и T-Online.
Детали
В прошлом сезоне премьер-лиги Англии, форвард национальной сборной Уругвая Дарвин Нуньес забил 7 голов и отдал 5 ассистов в 47 матчах на клубном уровне. В 2022 году сообщалось, что Нуньес стал самым дорогим трансфером в истории "Ливерпуля". До этого, уругваец был конкурентом Романа Яремчука на позиции центрфорварда в составе португальской "Бенфики".
Чемпионы Англии в субботу вечером, уругвайский нападающий сборной Дарвин Нуньес переходит в "Аль-Хиляль" в Саудовской Аравии. Клуб не раскрыл сумму трансфера, но, по сообщениям СМИ, она может достигать 55 миллионов евро.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера — 53 миллиона евро + бонусы.
Напомним
Уго Экитике перешел из франкфуртского "Айнтрахта" в "Ливерпуль" за 79 миллионов фунтов стерлингов. "Ливерпуль" заплатит 69 миллионов фунтов стерлингов первоначального взноса и 10 миллионов фунтов стерлингов бонусами.