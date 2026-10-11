Лікарі виявили вузол у легені Папи Лева, його чекає операція

Папа Лев оголосив, що йому зроблять операцію з видалення вузла в легені. Понтифік повідомив про це під час своєї щотижневої недільної молитви та благословення на площі Святого Петра у Ватикані, передає УНН із посиланням на Sky News.

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Під час молитви "Ангел Господній" (Angelus), яку слухали паломники на площі, Лев сказав: "Нещодавно під час медичного обстеження лікарі виявили чітко окреслений вузол у легені; його було помічено на дуже ранній стадії, і він має чітку локалізацію. Лікарі вважають за доцільне втручання, тому, дослухавшись до їхніх порад, я вирішив перенести операцію з його видалення. Процедуру вже заплановано на найближчі дні. Дякую вам і довіряю себе вашим молитвам".

У заяві Ватикану йдеться: "Операція відбудеться на початку наступного тижня. Післяопераційне відновлення триватиме близько тижня".

Папа, який родом зі США, раніше не мав відомих проблем зі здоров’ям; він веде активний спосіб життя, зокрема щотижня грає в теніс і плаває в папській літній резиденції в Кастель-Гандольфо.

На листопад у 71-річного понтифіка запланована велика двотижнева поїздка до Уругваю, Аргентини та Перу. Наразі невідомо, чи вплинуть запланована операція та період відновлення на цей графік.

Його попередник, покійний Папа Франциск, помер у віці 88 років; в останні роки життя він був фізично дуже слабким.

Коментуючи цю новину, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила: "Я хочу висловити Святішому Отцеві свою особисту підтримку та підтримку від імені італійського уряду перед випробуванням, що чекає на нього найближчими днями. Спокій і врівноваженість, з якими він говорив про це під час сьогоднішньої молитви "Ангел Господній", вселяють надію. Я переконана, що й італійський народ висловить йому свою непохитну підтримку та любов".

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