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The New York Times
Шахед-136

Врачи обнаружили узел в лёгком Папы Льва, его ждёт операция

Киев • УНН

 • 1642 просмотра

Папа Лев сообщил о раннем обнаружении узла в лёгком и запланированной операции. В Ватикане ожидают около недели восстановления.

Врачи обнаружили узел в лёгком Папы Льва, его ждёт операция

Папа Лев объявил, что ему проведут операцию по удалению узла в лёгком. Понтифик сообщил об этом во время своей еженедельной воскресной молитвы и благословения на площади Святого Петра в Ватикане, передаёт УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Во время молитвы "Ангел Господень" (Angelus), которую слушали паломники на площади, Лев сказал: "Недавно во время медицинского обследования врачи обнаружили чётко очерченный узел в лёгком; его заметили на очень ранней стадии, и он имеет чёткую локализацию. Врачи считают вмешательство целесообразным, поэтому, прислушавшись к их советам, я решил перенести операцию по его удалению. Процедура уже запланирована на ближайшие дни. Благодарю вас и вверяю себя вашим молитвам".

В заявлении Ватикана говорится: "Операция состоится в начале следующей недели. Послеоперационное восстановление займёт около недели".

Папа, родом из США, ранее не имел известных проблем со здоровьем; он ведёт активный образ жизни, в частности еженедельно играет в теннис и плавает в папской летней резиденции в Кастель-Гандольфо.

На ноябрь у 71-летнего понтифика запланирована большая двухнедельная поездка в Уругвай, Аргентину и Перу. Пока неизвестно, повлияют ли запланированная операция и период восстановления на этот график.

Его предшественник, покойный Папа Франциск, умер в возрасте 88 лет; в последние годы жизни он был физически очень слаб.

Комментируя эту новость, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила: "Я хочу выразить Святейшему Отцу свою личную поддержку и поддержку от имени итальянского правительства перед испытанием, которое ожидает его в ближайшие дни. Спокойствие и уравновешенность, с которыми он говорил об этом во время сегодняшней молитвы "Ангел Господень", вселяют надежду. Я убеждена, что и итальянский народ выразит ему свою непоколебимую поддержку и любовь".

Посетит 10 городов и выступит с 36 речами — Папа Лев отправится в турне по Южной Америке21.09.26, 17:12 • 4952 просмотра

Антонина Туманова

ЗдоровьеНовости Мира
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Джорджия Мелони
Папа Франциск
Аргентина
Уругвай
Италия
Соединённые Штаты
Ватикан