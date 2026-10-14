Netflix планирует масштабное сокращение штата на фоне конкуренции за зрителей

Netflix увольняет 6% своей рабочей силы, или около 1000 сотрудников, в рамках крупнейшего сокращения с 2022 года, согласно внутренней записке, с которой ознакомилось Reuters, поскольку пионер потокового вещания сталкивается с жесткой конкуренцией за зрителей со стороны давних конкурентов и YouTube, передает УНН.

Детали

Основная часть сокращений придется на команды продуктовых, технологических, юридических и кадровых подразделений Netflix, как показали электронные письма, которые соисполнительные директора Грег Питерс и Тед Сарандос направили сотрудникам в среду.

"Наша миссия — развлекать мир — амбициозна, и ее достижение требует от нас дисциплинированного подхода к тому, где мы расставляем приоритеты для наших людей и ресурсов", — говорится в меморандуме.

"Наш бизнес является сильным и развивается, и мы остаемся на пути выполнения нашего прогноза на весь год".

Добавим

Как пишет The Guardian, акции Netflix, которые в этом году упали примерно на 25%, в среду выросли на 0,7%. По состоянию на конец прошлого года в компании работало около 16 000 сотрудников.

В этом году потоковая компания столкнулась с сомнениями относительно своей способности поддерживать рост, который подорвал медиаиндустрию США, оказывая давление на бизнес кабельного телевидения.

Вовлеченность, или количество времени, которое пользователи проводят на Netflix, стала ключевой проблемой для инвесторов, поскольку такие платформы, как YouTube и TikTok, привлекают зрителей бесплатным для просмотра пользовательским контентом, что дает им ценовое преимущество перед Netflix.

Неудачная попытка приобрести потоковые и студийные активы Warner Bros Discovery в начале этого года ​усилила сомнения относительно стратегии Netflix. Ранее в этом месяце Paramount завершила приобретение Warner Bros за 110 миллиардов долларов, чтобы создать Skydance.

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"Им не удалось найти другой крупный источник дохода", — сказал Росс Бенес, старший аналитик eMarketer, добавив, что компания продолжает зависеть от бизнеса по подписке, который может приближаться к своему пределу.

"В конечном счете, поскольку они приблизились к потолку в этом направлении, им понадобится еще один источник дохода для диверсификации, и именно здесь борьба оказалась более серьезной".

Netflix пытается выйти за рамки своего бизнеса по подписке, инвестируя в рекламный ‌тариф, прямые трансляции ​и игры.

Последний значительный раунд увольнений состоялся в 2022 году, когда компания сократила около 450 рабочих мест в рамках двух раундов после того, как впервые более чем за десять лет потеряла подписчиков.

The Wall Street Journal впервые сообщила о записке в среду.