Netflix втрачає темп зростання, акції падають - які втрати можуть чекати на стрімінгового гіганта

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Зниження прогнозу доходів від реклами компанією Netflix посилює побоювання, що її "двигун зростання" втрачає оберти. Це ставить під загрозу конкурентну перевагу, завдяки якій Netflix свого часу став взірцем для всієї медіаіндустрії, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У середу в другій половині дня акції компанії впали майже на 5%. Це сталося після того, як Netflix спрогнозував уповільнення зростання виручки вже четвертий квартал поспіль. Один із найбільших у Голлівуді інвесторів у оригінальний контент наразі стикається з труднощами у створенні справді гучних хітів.

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"До Netflix дедалі частіше висувають вимоги, що відповідають його ж надзвичайно високим стандартам. Це породжує питання: чи не втратила компанія ту зосередженість і гнучкість, які колись вирізняли її з-поміж конкурентів?" — зазначив у записці для клієнтів аналітик PP Foresight Паоло Пескаторе. З початку року акції компанії втратили близько чверті своєї вартості. Невдала спроба Netflix придбати Warner Bros. Discovery лише посилила побоювання, що в компанії майже не залишилося шляхів для зростання — окрім підвищення цін та боротьби зі спільним використанням паролів.

Рекламний бізнес Netflix, який тривалий час розглядали як ключове джерело майбутнього зростання, розвивається повільніше, ніж очікувалося. Водночас спроби компанії закріпитися в ігровій індустрії — зокрема, через угоди щодо додавання ігор із серії Grand Theft Auto — поки що не принесли відчутних результатів.

Тим часом YouTube і TikTok змагаються за увагу глядачів, пропонуючи постійний потік відносно дешевого контенту, створеного самими користувачами. Крім того, очікується, що конкуренція ще більше загостриться після об’єднання Warner Bros. Discovery та Paramount під керівництвом Skydance.

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У відповідь на ці виклики Netflix скоротив 6% свого персоналу та замінив двох топменеджерів, відповідальних за контентну політику.

Співгенеральний директор Тед Сарандос заявив у вівторок, що ці кроки дозволять Netflix зосередитися на своєму основному бізнесі — створенні серіалів і фільмів, — щоб зробити цей сервіс незамінним для споживачів.

На думку деяких аналітиків, новий керівник напрямку контенту Пітер Райс допоможе покращити добірку фільмів і серіалів Netflix. Очікується, що він зробить більший акцент на висококласних проєктах ("престижному контенті") і використає свої зв’язки з провідними творчими талантами.

"Його зв’язки в індустрії можуть стати в пригоді для залучення та утримання видатних кінематографістів — особливо після того, як компанію залишили такі творці, як брати Даффер, Шон Леві та Ноа Баумбах", — вважає аналітик Citizens Метью Кондон. "Значний досвід Райса в управлінні трансляціями спортивних подій у прямому ефірі може сприяти реалізації більш амбітного підходу до створення висококласного спортивного контенту, що ще більше підвищить цінність пропозиції Netflix".

Додамо

Згідно з даними LSEG, після оприлюднення результатів понад 20 брокерських компаній переглянули в бік зниження свої цільові показники вартості акцій.

Якщо поточна динаміка падіння збережеться, стрімінговий гігант може втратити близько 13 мільярдів доларів ринкової вартості.

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Аналітики BofA Global Research зазначили, що зміна керівництва та скорочення штату є "сигналом того, що менеджмент зосереджений на покращенні якості контенту та збільшенні частки успішних, популярних проєктів".

Наразі акції Netflix торгуються за ціною, що приблизно в 18,3 раза перевищує очікуваний прибуток за наступні 12 місяців. Для порівняння: цей показник для Walt Disney (DIS.N) становить 14,76, а для Comcast (CMCSA.O) — 6,26.