Netflix теряет темпы роста, акции падают — какие потери могут ожидать стримингового гиганта

Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Снижение прогноза доходов от рекламы компанией Netflix усиливает опасения, что её «двигатель роста» теряет обороты. Это ставит под угрозу конкурентное преимущество, благодаря которому Netflix в своё время стал образцом для всей медиаиндустрии, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В среду во второй половине дня акции компании упали почти на 5%. Это произошло после того, как Netflix спрогнозировал замедление роста выручки уже четвёртый квартал подряд. Один из крупнейших в Голливуде инвесторов в оригинальный контент сейчас сталкивается с трудностями при создании действительно громких хитов.

Netflix планирует масштабное сокращение штата на фоне конкуренции за зрителей

«К Netflix всё чаще предъявляют требования, соответствующие его же чрезвычайно высоким стандартам. Это вызывает вопрос: не утратила ли компания ту сосредоточенность и гибкость, которые когда-то отличали её от конкурентов?» — отметил в записке для клиентов аналитик PP Foresight Паоло Пескаторе. С начала года акции компании потеряли около четверти своей стоимости. Неудачная попытка Netflix приобрести Warner Bros. Discovery лишь усилила опасения, что у компании почти не осталось путей для роста — кроме повышения цен и борьбы с совместным использованием паролей.

Рекламный бизнес Netflix, который долгое время рассматривался как ключевой источник будущего роста, развивается медленнее, чем ожидалось. В то же время попытки компании закрепиться в игровой индустрии — в частности, посредством соглашений о добавлении игр из серии Grand Theft Auto — пока не принесли ощутимых результатов.

Тем временем YouTube и TikTok конкурируют за внимание зрителей, предлагая постоянный поток относительно дешёвого контента, созданного самими пользователями. Кроме того, ожидается, что конкуренция ещё больше обострится после объединения Warner Bros. Discovery и Paramount под руководством Skydance.

Netflix решил транслировать ЧМ по футболу в Европе - где будут показывать матчи

В ответ на эти вызовы Netflix сократил 6% своего персонала и заменил двух топ-менеджеров, ответственных за контентную политику.

Сопрезидент и генеральный директор Тед Сарандос заявил во вторник, что эти шаги позволят Netflix сосредоточиться на своём основном бизнесе — создании сериалов и фильмов, — чтобы сделать этот сервис незаменимым для потребителей.

По мнению некоторых аналитиков, новый руководитель направления контента Питер Райс поможет улучшить подборку фильмов и сериалов Netflix. Ожидается, что он сделает больший акцент на высококлассных проектах («престижном контенте») и использует свои связи с ведущими творческими талантами.

«Его связи в индустрии могут пригодиться для привлечения и удержания выдающихся кинематографистов — особенно после того, как компанию покинули такие создатели, как братья Даффер, Шон Леви и Ноа Баумбах», — считает аналитик Citizens Мэтью Кондон. «Значительный опыт Райса в управлении прямыми трансляциями спортивных событий может способствовать реализации более амбициозного подхода к созданию высококлассного спортивного контента, что ещё больше повысит ценность предложения Netflix».

Добавим

Согласно данным LSEG, после публикации результатов более 20 брокерских компаний пересмотрели в сторону понижения свои целевые показатели стоимости акций.

Если текущая динамика падения сохранится, стриминговый гигант может потерять около 13 миллиардов долларов рыночной стоимости.

Режиссера "47 ронинов" приговорили к 2,5 годам тюремного заключения за мошенничество с Netflix на 11 млн долларов

Аналитики BofA Global Research отметили, что смена руководства и сокращение штата являются «сигналом того, что менеджмент сосредоточен на повышении качества контента и увеличении доли успешных, популярных проектов».

Сейчас акции Netflix торгуются по цене, примерно в 18,3 раза превышающей ожидаемую прибыль за следующие 12 месяцев. Для сравнения: этот показатель для Walt Disney (DIS.N) составляет 14,76, а для Comcast (CMCSA.O) — 6,26.