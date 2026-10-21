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Netflix теряет темпы роста, акции падают — какие потери могут ожидать стримингового гиганта

Киев • УНН

 • 1326 просмотра

Netflix в четвертый раз подряд прогнозирует замедление роста выручки, а его рекламный бизнес развивается медленнее, чем ожидалось. С начала года акции компании потеряли около четверти стоимости.

Netflix теряет темпы роста, акции падают — какие потери могут ожидать стримингового гиганта
Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Снижение прогноза доходов от рекламы компанией Netflix усиливает опасения, что её «двигатель роста» теряет обороты. Это ставит под угрозу конкурентное преимущество, благодаря которому Netflix в своё время стал образцом для всей медиаиндустрии, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В среду во второй половине дня акции компании упали почти на 5%. Это произошло после того, как Netflix спрогнозировал замедление роста выручки уже четвёртый квартал подряд. Один из крупнейших в Голливуде инвесторов в оригинальный контент сейчас сталкивается с трудностями при создании действительно громких хитов.

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«К Netflix всё чаще предъявляют требования, соответствующие его же чрезвычайно высоким стандартам. Это вызывает вопрос: не утратила ли компания ту сосредоточенность и гибкость, которые когда-то отличали её от конкурентов?» — отметил в записке для клиентов аналитик PP Foresight Паоло Пескаторе. С начала года акции компании потеряли около четверти своей стоимости. Неудачная попытка Netflix приобрести Warner Bros. Discovery лишь усилила опасения, что у компании почти не осталось путей для роста — кроме повышения цен и борьбы с совместным использованием паролей.

Рекламный бизнес Netflix, который долгое время рассматривался как ключевой источник будущего роста, развивается медленнее, чем ожидалось. В то же время попытки компании закрепиться в игровой индустрии — в частности, посредством соглашений о добавлении игр из серии Grand Theft Auto — пока не принесли ощутимых результатов.

Тем временем YouTube и TikTok конкурируют за внимание зрителей, предлагая постоянный поток относительно дешёвого контента, созданного самими пользователями. Кроме того, ожидается, что конкуренция ещё больше обострится после объединения Warner Bros. Discovery и Paramount под руководством Skydance.

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В ответ на эти вызовы Netflix сократил 6% своего персонала и заменил двух топ-менеджеров, ответственных за контентную политику.

Сопрезидент и генеральный директор Тед Сарандос заявил во вторник, что эти шаги позволят Netflix сосредоточиться на своём основном бизнесе — создании сериалов и фильмов, — чтобы сделать этот сервис незаменимым для потребителей.

По мнению некоторых аналитиков, новый руководитель направления контента Питер Райс поможет улучшить подборку фильмов и сериалов Netflix. Ожидается, что он сделает больший акцент на высококлассных проектах («престижном контенте») и использует свои связи с ведущими творческими талантами.

«Его связи в индустрии могут пригодиться для привлечения и удержания выдающихся кинематографистов — особенно после того, как компанию покинули такие создатели, как братья Даффер, Шон Леви и Ноа Баумбах», — считает аналитик Citizens Мэтью Кондон. «Значительный опыт Райса в управлении прямыми трансляциями спортивных событий может способствовать реализации более амбициозного подхода к созданию высококлассного спортивного контента, что ещё больше повысит ценность предложения Netflix».

Добавим

Согласно данным LSEG, после публикации результатов более 20 брокерских компаний пересмотрели в сторону понижения свои целевые показатели стоимости акций.

Если текущая динамика падения сохранится, стриминговый гигант может потерять около 13 миллиардов долларов рыночной стоимости.

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Аналитики BofA Global Research отметили, что смена руководства и сокращение штата являются «сигналом того, что менеджмент сосредоточен на повышении качества контента и увеличении доли успешных, популярных проектов».

Сейчас акции Netflix торгуются по цене, примерно в 18,3 раза превышающей ожидаемую прибыль за следующие 12 месяцев. Для сравнения: этот показатель для Walt Disney (DIS.N) составляет 14,76, а для Comcast (CMCSA.O) — 6,26.

Антонина Туманова

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