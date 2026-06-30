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Режиссера "47 ронинов" приговорили к 2,5 годам тюремного заключения за мошенничество с Netflix на 11 млн долларов

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Карла Эрика Ринша признали виновным в мошенничестве и отмывании средств Netflix. Он потратил 11 млн долларов на криптовалюту и предметы роскоши.

Режиссера "47 ронинов" приговорили к 2,5 годам тюремного заключения за мошенничество с Netflix на 11 млн долларов

Голливудского режиссера Карла Эрика Ринша приговорили к двум с половиной годам тюремного заключения за мошенничество со средствами Netflix на сумму 11 млн долларов, которые были выделены на производство научно-фантастического сериала. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

48-летнего режиссера, наиболее известного по фильму "47 ронинов", признали виновным в федеральном мошенничестве и отмывании средств. Помимо тюремного срока, судья Джей Ракофф назначил ему три года нахождения под надзором после освобождения, конфискацию имущества на 11 млн долларов и штраф в размере 700 долларов.

Перед оглашением приговора Ринш извинился перед судом и заявил, что признает ответственность за свои действия.

Сегодняшний приговор является сдерживающим сигналом: мошенничество не будет терпимо

– заявил прокурор США Джей Клейтон.

Средства на сериал потратил на криптовалюту и предметы роскоши

По данным прокуратуры, Netflix в целом выделил режиссеру около 55 млн долларов на производство научно-фантастического сериала, который изначально назывался "Белый конь". Из этой суммы 11 млн долларов были предоставлены после того, как Ринш заявил, что они необходимы для завершения проекта.

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Прокуроры утверждают, что режиссер перевел эти средства на личный счет, часть из них потерял во время инвестирования, а остальные потратил на криптовалюту и предметы роскоши, в частности автомобили Rolls-Royce и дорогие матрасы.

Во время судебного процесса руководители Netflix заявили, что компания заказала только один сезон сериала, который так и не был завершен. Сам Ринш настаивал, что средства были предназначены для поддержки производства во время пандемии COVID-19, и назвал ситуацию недоразумением.

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