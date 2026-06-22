Умер музыкальный продюсер Клайв Дэвис, открывший Уитни Хьюстон и Алисию Киз

В возрасте 94 лет умер американский музыкальный продюсер и руководитель звукозаписывающих компаний Клайв Дэвис, который открыл или помог построить карьеру многих мировых звезд, в частности Уитни Хьюстон, Алиши Киз, Дженис Джоплин и Карлоса Сантаны. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Информацию о смерти Дэвиса подтвердила его семья. Продюсер умер в своей квартире на Манхэттене. Ранее в этом году его госпитализировали из-за заболевания верхних дыхательных путей.

Для всего мира наш отец был культовой музыкальной легендой, чье видение, инстинкты и неустанное стремление к совершенству сформировали саундтрек бесчисленных жизней - говорится в заявлении семьи.

От юриста до одного из самых влиятельных людей музыкальной индустрии

Клайв Дэвис родился в 1932 году в Нью-Йорке. После обучения в Гарвардской школе права он устроился юристом в Columbia Records, а уже через семь лет возглавил компанию.

Именно при его участии контракты получили Брюс Спрингстин, Нил Даймонд, Chicago, Дженис Джоплин и многие другие исполнители. Позже он основал лейблы Arista Records и J Records, где работал с Уитни Хьюстон, Алишей Киз, Аретой Франклин, Лютером Вандроссом и другими артистами.

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Одним из самых больших успехов Дэвиса считается карьера Уитни Хьюстон, которую он подписал еще подростком и помог превратить в одну из самых успешных поп-певиц в истории.

Бывший президент США Барак Обама ранее отмечал, что "талант Клайва всегда заключался в том, чтобы видеть и слышать то, чего не видят другие люди".

Влияние Дэвиса на музыкальную индустрию продолжалось более шести десятилетий, а его ежегодный предцеремониальный гала-вечер премии "Грэмми" оставался одним из самых известных событий музыкального мира.

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