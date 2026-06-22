Умер музыкальный продюсер Клайв Дэвис, открывший Уитни Хьюстон и Алисию Киз

$44.910.0151.460.01
ukenru
Эксклюзив
18:02 • 8184 просмотра
Больше не "страна-бензоколонка" - рф начала импортировать топливо и летит в пропасть
Эксклюзив
15:48 • 26567 просмотра
Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынкахPhoto
22 июня, 14:01 • 25303 просмотра
Зеленский утвердил увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС
Эксклюзив
22 июня, 12:51 • 28838 просмотра
Продолжит ли Лондон поддерживать Украину после отставки Стармера - политолог объяснил, что происходит в Британии
Эксклюзив
22 июня, 12:42 • 28654 просмотра
Оперировал в Odrex вопреки судебному запрету – как PR обвиняемого во врачебной халатности врача работает против него
Эксклюзив
22 июня, 12:03 • 24508 просмотра
От Крыма до Москвы: как украинские удары меняют логику войны и усиливают переговорные позиции КиеваPhoto
Эксклюзив
22 июня, 10:08 • 41732 просмотра
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Эксклюзив
22 июня, 08:50 • 27176 просмотра
Как распознать токсичное общение и защитить свои границы
22 июня, 08:39 • 23996 просмотра
Стармер объявил об отставке с поста премьера Великобритании
22 июня, 08:20 • 38528 просмотра
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развитьPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2.1м/с
73%
750мм
Популярные новости
Лидеры E5 встретятся на этой неделе в Берлине для переговоров по Украине22 июня, 11:48 • 6630 просмотра
"Кир, ты всегда желанный гость в Украине" - Зеленский отреагировал на отставку Стармера22 июня, 11:53 • 11840 просмотра
песков заявил, что путин и лукашенко обсудят заявления Зеленского в ближайшее время22 июня, 12:23 • 16673 просмотра
Телеведущую L'Équipe отстранили за критику игрока сборной Бельгии Жереми Доку22 июня, 14:07 • 5298 просмотра
Украина отказалась от встречи Зеленского с Навроцким - СМИ16:53 • 8756 просмотра
публикации
Крым как военная база: почему Украина бьет по путям снабжения19:28 • 5276 просмотра
Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынкахPhoto
Эксклюзив
15:48 • 26555 просмотра
Неделя больших возможностей - астролог подсказала, когда лучше принимать важные решения
Эксклюзив
22 июня, 10:08 • 41728 просмотра
Комитет Рады раскритиковал отчет БЭБ: депутаты указали на манипуляции, ошибки и отсутствие результатов22 июня, 09:33 • 38048 просмотра
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развитьPhoto22 июня, 08:20 • 38527 просмотра
Актуальные люди
Джорджия Мелони
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Франция
Париж
Великобритания
Италия
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 32282 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 36641 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 55798 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 59692 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 75672 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Умер музыкальный продюсер Клайв Дэвис, открывший Уитни Хьюстон и Алисию Киз

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Американский музыкальный продюсер Клайв Дэвис умер в возрасте 94 лет в своей квартире на Манхэттене. Он открыл мировых звезд, в частности Уитни Хьюстон и Алисию Киз.

Умер музыкальный продюсер Клайв Дэвис, открывший Уитни Хьюстон и Алисию Киз

В возрасте 94 лет умер американский музыкальный продюсер и руководитель звукозаписывающих компаний Клайв Дэвис, который открыл или помог построить карьеру многих мировых звезд, в частности Уитни Хьюстон, Алиши Киз, Дженис Джоплин и Карлоса Сантаны. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Информацию о смерти Дэвиса подтвердила его семья. Продюсер умер в своей квартире на Манхэттене. Ранее в этом году его госпитализировали из-за заболевания верхних дыхательных путей.

Для всего мира наш отец был культовой музыкальной легендой, чье видение, инстинкты и неустанное стремление к совершенству сформировали саундтрек бесчисленных жизней

- говорится в заявлении семьи.

От юриста до одного из самых влиятельных людей музыкальной индустрии

Клайв Дэвис родился в 1932 году в Нью-Йорке. После обучения в Гарвардской школе права он устроился юристом в Columbia Records, а уже через семь лет возглавил компанию.

Именно при его участии контракты получили Брюс Спрингстин, Нил Даймонд, Chicago, Дженис Джоплин и многие другие исполнители. Позже он основал лейблы Arista Records и J Records, где работал с Уитни Хьюстон, Алишей Киз, Аретой Франклин, Лютером Вандроссом и другими артистами.

Умер блогер Денчик с Крещатика, которого в этом году мобилизовали21.06.26, 15:34 • 13922 просмотра

Одним из самых больших успехов Дэвиса считается карьера Уитни Хьюстон, которую он подписал еще подростком и помог превратить в одну из самых успешных поп-певиц в истории.

Бывший президент США Барак Обама ранее отмечал, что "талант Клайва всегда заключался в том, чтобы видеть и слышать то, чего не видят другие люди".

Влияние Дэвиса на музыкальную индустрию продолжалось более шести десятилетий, а его ежегодный предцеремониальный гала-вечер премии "Грэмми" оставался одним из самых известных событий музыкального мира.

Умер режиссер «Друзей», «Теории большого взрыва» и других известных ситкомов Джеймс Берроуз20.06.26, 01:16 • 6940 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира