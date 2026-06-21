Умер блогер Денчик с Крещатика, которого в этом году мобилизовали
Киев • УНН
Украинский блогер Денис Опара умер в 31 год от двусторонней пневмонии. Его мобилизовали в ВСУ в феврале 2026 года.
Украинский блогер и уличный музыкант Денис Опара, более известный как Денчик с Крещатика, умер в возрасте 31 года. О смерти блогера сообщили на его странице в Instagram, пишет УНН.
Детали
По имеющейся информации, причиной смерти стала двусторонняя пневмония. В феврале 2026 года Денис Опара был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины.
Сегодня внезапно ушел из жизни Денис. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Эта новость стала большим потрясением для всех. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто его знал. Светлая память
Чем запомнился Денчик с Крещатика
Денис Опара приобрел популярность благодаря коротким видео, которые снимал в центре Киева, преимущественно на Крещатике. Его контент состоял из спонтанных разговоров с прохожими, уличных шуток и реакций на различные жизненные ситуации.
Блогер стал узнаваемым благодаря непринужденному стилю общения и образу "парня с Крещатика". Многие фрагменты из его видео и высказываний впоследствии стали популярными мемами в украинском сегменте соцсетей.
Дата и место прощания с Денисом Опарой будут сообщены позднее.
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